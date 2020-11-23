EnotBegemot написав:Vlad442 написав:
Если берешь панель, то с качеством там все просто и прозрачно. Это не монолит, где много подводных камней. Стены сделаны из крепкого сплошного железобетона, сделанного в заводских условиях. Ровные. Если интересует качество отделки от застройщика - если не перфекционист, то вполне можно жить. Перфекционист, можно все перетянуть и добавить точек электрики.
80% людей зайдя в этот ремонт и зайдя в ремонт от Аирмакса за много денег не увидят существенной разницы.
Новострои середины нулевых это апогей качества украинского домостроения. Что по планировкам, что по материалам. Тотальная экономия началась после.
Возможно,для бюджетного варианта и норм, если денег в притык а жить уже нужно сейчас. Но в переспективе 3-5 лет будет желание его сменить, уж больно просто и не очень качественно.
Аирмакс делает ремонт в тетрисе, судя по всему. Там нужен уровень, что для себя любимого, что для последующей перепродажи. Публика там будет балованная и отличаться от тех же новолипок.
"Ваша Галя балувана"
АППС начала 00-Х от дск4 имеет отличную планировку, которой нет у большинства новостроев. То, что выкладывал Серж по навигатору - еще лучше (18м2 кухня).
Недостатки панельного дома легко устраняются.