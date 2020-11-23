RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5675567656775678

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 05:55

  EnotBegemot написав:
  Vlad442 написав:
  EnotBegemot написав:Соответствие цены и качества, глядя на то,что предлагают остальные застройщики по 1+ за метр, боюсь предположить качество материалов. Ну реально - цены у дбк4 как в пригороде, причем не очень близком)

Если берешь панель, то с качеством там все просто и прозрачно. Это не монолит, где много подводных камней. Стены сделаны из крепкого сплошного железобетона, сделанного в заводских условиях. Ровные. Если интересует качество отделки от застройщика - если не перфекционист, то вполне можно жить. Перфекционист, можно все перетянуть и добавить точек электрики.
  EnotBegemot написав:Ремонт от застройшика разве что на вынос сразу, зря только материал переводят, кому он такой сдался, как у меня на даче

80% людей зайдя в этот ремонт и зайдя в ремонт от Аирмакса за много денег не увидят существенной разницы.
  EnotBegemot написав:уровне новостроев средины 00х

Новострои середины нулевых это апогей качества украинского домостроения. Что по планировкам, что по материалам. Тотальная экономия началась после.


Возможно,для бюджетного варианта и норм, если денег в притык а жить уже нужно сейчас. Но в переспективе 3-5 лет будет желание его сменить, уж больно просто и не очень качественно.
Аирмакс делает ремонт в тетрисе, судя по всему. Там нужен уровень, что для себя любимого, что для последующей перепродажи. Публика там будет балованная и отличаться от тех же новолипок.


"Ваша Галя балувана"
АППС начала 00-Х от дск4 имеет отличную планировку, которой нет у большинства новостроев. То, что выкладывал Серж по навигатору - еще лучше (18м2 кухня).
Недостатки панельного дома легко устраняются.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11464
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5308 раз.
Подякували: 2821 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 07:23

  adeges написав:
  airmax78 написав:Там нет никаких проблем с развязкой. Владимирская - не очень забита в любое время. Хочешь - едешь вниз на площадь и дальше - куда сможешь. Хочешь - на бульвар Тараса Шевченко. Хочешь - на Большую Житомирскую (от Львовской площади она уже не такая забитая как Стрельцов). Хочешь - просто идешь пешком. Ярославов град - ждем метро!


Да, для велосипеда самое оно. Артема и БЖ всегда несутся стремителым домкратом. Ярвал с Прорезной и Владимирской - тоже магистрали, где-то после 20-21. Да, и про Вороского забыл - тоже катишься как с горки, пока не упираешься в выезд на площадь победы, метров за 300-400 до выезда.

Расскажите мне, какие улицы несутся в час пик в Киеве? Может бульвар ЛУ? Или Тараса Шевченко? Может Большая Васильковская? Может Грушевского несется или Московская?
Пробки неизбежны. Поэтому воппрс не в том, чтобы в пробки не попасть, а в том, сколько тебе по этим пробкам и куда добираться и какие у тебя альтернативы. И тут чем ближе к центру - тем меньше стоять и больше альтернатив. Вплоть до пройти пешком.
airmax78
 
Повідомлень: 36682
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4366 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 07:29

  Vlad442 написав:80% людей зайдя в этот ремонт и зайдя в ремонт от Аирмакса за много денег не увидят существенной разницы.

Влад, ну тут же Хьюм приводил 200м в Волне и 200м в НЛ. Локейшен у Волны намного лучше. МОПы, конечно, подкачали. Но основная разница, думаю, именно в том, в чем "80% людей не увидят существенной разницы".
Хотя, с другой стороны, вы абсолютно правы. У 80% людей и денег на такое нет. Поэтому и разницы не увидят. Но это и сегмент не для 80% людей.
airmax78
 
Повідомлень: 36682
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4366 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5675567656775678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1953, 1954, 1955
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19546 3267788
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 лис, 2020 00:18
Vlad442
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20150
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230691
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.