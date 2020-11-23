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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 24 лис, 2020 05:55
EnotBegemot написав: Vlad442 написав: EnotBegemot написав:
Соответствие цены и качества, глядя на то,что предлагают остальные застройщики по 1+ за метр, боюсь предположить качество материалов. Ну реально - цены у дбк4 как в пригороде, причем не очень близком)
Если берешь панель, то с качеством там все просто и прозрачно. Это не монолит, где много подводных камней. Стены сделаны из крепкого сплошного железобетона, сделанного в заводских условиях. Ровные. Если интересует качество отделки от застройщика - если не перфекционист, то вполне можно жить. Перфекционист, можно все перетянуть и добавить точек электрики.
EnotBegemot написав:
Ремонт от застройшика разве что на вынос сразу, зря только материал переводят, кому он такой сдался, как у меня на даче
80% людей зайдя в этот ремонт и зайдя в ремонт от Аирмакса за много денег не увидят существенной разницы.
EnotBegemot написав:
уровне новостроев средины 00х
Новострои середины нулевых это апогей качества украинского домостроения. Что по планировкам, что по материалам. Тотальная экономия началась после.
Возможно,для бюджетного варианта и норм, если денег в притык а жить уже нужно сейчас. Но в переспективе 3-5 лет будет желание его сменить, уж больно просто и не очень качественно.
Аирмакс делает ремонт в тетрисе, судя по всему. Там нужен уровень, что для себя любимого, что для последующей перепродажи. Публика там будет балованная и отличаться от тех же новолипок.
"Ваша Галя балувана"
АППС начала 00-Х от дск4 имеет отличную планировку, которой нет у большинства новостроев. То, что выкладывал Серж по навигатору - еще лучше (18м2 кухня).
Недостатки панельного дома легко устраняются.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 07:23
adeges написав: airmax78 написав:
Там нет никаких проблем с развязкой. Владимирская - не очень забита в любое время. Хочешь - едешь вниз на площадь и дальше - куда сможешь. Хочешь - на бульвар Тараса Шевченко. Хочешь - на Большую Житомирскую (от Львовской площади она уже не такая забитая как Стрельцов). Хочешь - просто идешь пешком. Ярославов град - ждем метро!
Да, для велосипеда самое оно. Артема и БЖ всегда несутся стремителым домкратом. Ярвал с Прорезной и Владимирской - тоже магистрали, где-то после 20-21. Да, и про Вороского забыл - тоже катишься как с горки, пока не упираешься в выезд на площадь победы, метров за 300-400 до выезда.
Расскажите мне, какие улицы несутся в час пик в Киеве? Может бульвар ЛУ? Или Тараса Шевченко? Может Большая Васильковская? Может Грушевского несется или Московская?
Пробки неизбежны. Поэтому воппрс не в том, чтобы в пробки не попасть, а в том, сколько тебе по этим пробкам и куда добираться и какие у тебя альтернативы. И тут чем ближе к центру - тем меньше стоять и больше альтернатив. Вплоть до пройти пешком.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 07:29
Vlad442 написав:
80% людей зайдя в этот ремонт и зайдя в ремонт от Аирмакса за много денег не увидят существенной разницы.
Влад, ну тут же Хьюм приводил 200м в Волне и 200м в НЛ. Локейшен у Волны намного лучше. МОПы, конечно, подкачали. Но основная разница, думаю, именно в том, в чем "80% людей не увидят существенной разницы".
Хотя, с другой стороны, вы абсолютно правы. У 80% людей и денег на такое нет. Поэтому и разницы не увидят. Но это и сегмент не для 80% людей.
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