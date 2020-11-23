Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:То, что выкладывал Серж по навигатору - еще лучше (18м2 кухня).
Подскажите, чего сейчас все фапают на такие здоровые кухни? Это же лишние малоиспользуемые квадратные метры. Ну появляетесь Вы на кухне 2 раза в день на 20 мин. Толку от этих 18 квадратных метров?
Ну кто как. У многих большая кухня-гостиная - место, где проводится бОльшая часть времени дома. По сути заменяет "залу"
Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА. Эли это люди насмотревшиеся сериал "Друзья" и которые хотят "как в Америке"?
BIGor написав:Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА.
Доброе утро!
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
BIGor написав:Подскажите, чего сейчас все фапают на такие здоровые кухни? Это же лишние малоиспользуемые квадратные метры. Ну появляетесь Вы на кухне 2 раза в день на 20 мин. Толку от этих 18 квадратных метров?
Ну кто как. У многих большая кухня-гостиная - место, где проводится бОльшая часть времени дома. По сути заменяет "залу"
Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА. Эли это люди насмотревшиеся сериал "Друзья" и которые хотят "как в Америке"?
Это те самые, кто в советском жилье проводит большую часть времени в большей комнате, которая "зала", и при возможности совместить "залу" и кухню с радостью этим воспользуются.