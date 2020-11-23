Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:То, что выкладывал Серж по навигатору - еще лучше (18м2 кухня).
Подскажите, чего сейчас все фапают на такие здоровые кухни? Это же лишние малоиспользуемые квадратные метры. Ну появляетесь Вы на кухне 2 раза в день на 20 мин. Толку от этих 18 квадратных метров?
Ну кто как. У многих большая кухня-гостиная - место, где проводится бОльшая часть времени дома. По сути заменяет "залу"
Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА. Эли это люди насмотревшиеся сериал "Друзья" и которые хотят "как в Америке"?
BIGor написав:Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА.
Доброе утро!
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо. Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь. Изгнан из ада с формулировкой "подкалывал чертей" и использовал Семеныча как разовый контрацептив))
BIGor написав:Подскажите, чего сейчас все фапают на такие здоровые кухни? Это же лишние малоиспользуемые квадратные метры. Ну появляетесь Вы на кухне 2 раза в день на 20 мин. Толку от этих 18 квадратных метров?
Ну кто как. У многих большая кухня-гостиная - место, где проводится бОльшая часть времени дома. По сути заменяет "залу"
Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА. Эли это люди насмотревшиеся сериал "Друзья" и которые хотят "как в Америке"?
Это те самые, кто в советском жилье проводит большую часть времени в большей комнате, которая "зала", и при возможности совместить "залу" и кухню с радостью этим воспользуются.
airmax78 написав:Там нет никаких проблем с развязкой. Владимирская - не очень забита в любое время. Хочешь - едешь вниз на площадь и дальше - куда сможешь. Хочешь - на бульвар Тараса Шевченко. Хочешь - на Большую Житомирскую (от Львовской площади она уже не такая забитая как Стрельцов). Хочешь - просто идешь пешком. Ярославов град - ждем метро!
А как же модные мопы и вот это фсё? Лестницы и этажи не отличаются от сурового эконома Интергала около трубы котельной на Академгородке. Или главное парадный вход боль-мень слепить а остальное фигня? Кстати, думаю вы уже в курсе, что вильнолюди уже начали свой поминальный танец над комплексом? А ведь ещё и ключей почти никто не получил.
Что именно имеется в виду? В ОП тельняшки рвали на груди, что если только какая-то сцуко только попробует что-то остеклить и кондер не туда нахлобучить - специальная служба застройщика вывезет вильнолюдыну в лес и закопает, а освободившуюся квартиру снова продаст.
EnotBegemot написав:Там нужен уровень, что для себя любимого, что для последующей перепродажи. Публика там будет балованная и отличаться от тех же новолипок.
Не удивлюсь, если в 40% случаев публика не будет восторгаться этим ремонтом, скажет "норм", заедет и не будет знать в каком изысканном ремонте живет и что плинтуса скрытого монтажа это пик моды. В 40% случаев скажет "отстой", снесет и переделает под себя, и только 20% ценителей скажут "это то, что мы бы сделали сами, как нам повезло, что мы нашли такой стильный ремонт" и заплатят половину от того, во сколько он обошелся.
Повторюсь: только на эти 20% я и рассчитываю. Правило Парето действует и здесь. Попытка угодить всем ни к чему хорошему не приводит.
Faceless написав:Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА. Эли это люди насмотревшиеся сериал "Друзья" и которые хотят "как в Америке"?
Это те самые, кто в советском жилье проводит большую часть времени в большей комнате, которая "зала", и при возможности совместить "залу" и кухню с радостью этим воспользуются.
і кухня перетворюється в залу з кухнею, де можна покласти гостей з ночовкою
BIGor написав:Это те самые, кто в советском жилье проводит большую часть времени в большей комнате, которая "зала", и при возможности совместить "залу" и кухню с радостью этим воспользуются.
і кухня перетворюється в залу з кухнею, де можна покласти гостей з ночовкою
Сколько лет назад у вас в последний раз ночевали гости дома? Это случается 1 раз в 2-5-10 лет. Мысль о том куда, в случае чего, положить гостей вообще не должна беспокоить человека при выборе квартиры. Даже в голову не должна приходить. Это мысль из разряда: а куда, в случае чего, я поставлю рояль?