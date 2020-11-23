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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5677567856795680>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:49

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:

і кухня перетворюється в залу з кухнею,
де можна покласти гостей з ночовкою

Сколько лет назад у вас в последний раз ночевали гости дома? Это случается 1 раз в 2-5-10 лет. Мысль о том куда, в случае чего, положить гостей вообще не должна беспокоить человека при выборе квартиры. Даже в голову не должна приходить. Это мысль из разряда: а куда, в случае чего, я поставлю рояль?

Вам проще. В случае чего на крыше Тетриса имеется зона барбекю, и внезапно "уствших" гостей можно складировать там штабелями.
Но ведь не у всех есть такая опция с последующим клинингом.
Вот народ и парится по старинке.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 09:52

  zРадио написав:Любителям неофициальной статистики - она бывает и такая:

- з початку року закрилися майже 700 000 підприємств;
- третина власників бізнесу (переважно мікро-) заявляють про падіння доходів на 60-80 %
- ці ж підприємці вже звільнили до 50% штату співробітників;
- власники МСБ констатують факт зменшення доходів на 25-50%, порівняно з докарантинним періодом.

Голова АППУ Грігол Катамадзе – про перші прорахунки й підсумки того, як влада допомагає українському МСБ
https://mind.ua/publications/20218608-p ... ch-biznesu


Какая удивительная вещь - статистика. У товарища Григола стакан не просто наполовину пустой - его украли: "Станом на 1.01.2020 р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні 1487,7 тис. осіб, а на 1 жовтня 2020 р. – 1702,6 тис. осіб."

А вот индикаторы карантина (https://q.rating.zone ) искрятся оптимизмом - видно у них стакан Григола: в стране всего 399672 безработных!

А вообще какие удивительные таланты у нас водятся - Григол был посол Грузии, а стал защитником украинского бизнеса, сидит в хорошем кресле. Интересно - у него сколько квартир под сдачу?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:00

  kingkongovets написав:
  Finanziere написав:Слишком маленькое расхождение. Двушка в Зелёном острове и трёшка в чешке- разница в отоплении более 1000 грн.


почему вы тоже сравниваете только платежи за цо?
а если сравнить среднегодовой ежемесячный платеж там и там (хотя вообще то сравнивать надо сравнимое - двушку с двушкой, например) - то какая разница получится?
неужели это только меня одного интересует?

Можно было бы сравнить при одинаковом качестве услуг. Но как правило получится 7 грн м. кв. в старом фонде с жэком, который нихрена не делает, против 15 грн в новострое с управляющей компанией.

Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:02

  EnotBegemot написав:Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?

Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.
Единственно смущает, что там по качеству)

Соответствие цены и качества, глядя на то,что предлагают остальные застройщики по 1+ за метр, боюсь предположить качество материалов. Ну реально - цены у дбк4 как в пригороде, причем не очень близком)


Уня поменял работу или дбк4 решил что на форуме водится его ЦА?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:07

  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Сколько лет назад у вас в последний раз ночевали гости дома? Это случается 1 раз в 2-5-10 лет. Мысль о том куда, в случае чего, положить гостей вообще не должна беспокоить человека при выборе квартиры. Даже в голову не должна приходить. Это мысль из разряда: а куда, в случае чего, я поставлю рояль?

Вам проще. В случае чего на крыше Тетриса имеется зона барбекю, и внезапно "уствших" гостей можно складировать там штабелями.
Но ведь не у всех есть такая опция с последующим клинингом.
Вот народ и парится по старинке.

У меня гораздо лучше - у меня кладовочка есть, купленная во время карантина. За углом - санузел паркинга. Все удобства. Подумываю о том, чтобы тоже сдать как временное жилье. 1999 грн. в месяц.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:10

  striped написав:
  EnotBegemot написав:Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?

Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.
Единственно смущает, что там по качеству)

Соответствие цены и качества, глядя на то,что предлагают остальные застройщики по 1+ за метр, боюсь предположить качество материалов. Ну реально - цены у дбк4 как в пригороде, причем не очень близком)


Уня поменял работу или дбк4 решил что на форуме водится его ЦА?

Уну - гений маркетинга. Так красиво продвигать - это талант.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:18

Как то диван покупал нераскладной. Манагер пытался уговорить на раскладной типа же для гостей удобно, если останутся на ночь. Но прикола я так и не понял, то есть мне нужно пожертвовать комфортом дивана для того, чтоб кто-то, в случае необходимости, у меня дома переночевал. Такое себе..
Типа нах большая кухня? Жена пусть каклетосы в 6ти метрах шкварит, а я в зале с детьми и пивасом жду друзей которые останутся на ночь на раскладном диване)



У меня знакомые втроём в двушке живут. Говорю им, чтоб сделали из зала полноценную детскую. Но как же жить без залы, а вдруг гости?))

Советский союз
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:30

  airmax78 написав:
  antey1969 написав:
  airmax78 написав:Сколько лет назад у вас в последний раз ночевали гости дома? Это случается 1 раз в 2-5-10 лет. Мысль о том куда, в случае чего, положить гостей вообще не должна беспокоить человека при выборе квартиры. Даже в голову не должна приходить. Это мысль из разряда: а куда, в случае чего, я поставлю рояль?

Вам проще. В случае чего на крыше Тетриса имеется зона барбекю, и внезапно "уствших" гостей можно складировать там штабелями.
Но ведь не у всех есть такая опция с последующим клинингом.
Вот народ и парится по старинке.

У меня гораздо лучше - у меня кладовочка есть, купленная во время карантина. За углом - санузел паркинга. Все удобства. Подумываю о том, чтобы тоже сдать как временное жилье. 1999 грн. в месяц.

Да Вы только на роялти Флаю за идею сдавать кладовку разоритесь. Он делец жесткий - выжмет с Вас не менее 90%.
Но еще не все потеряно, пока соседи не раздуплились, спешно открывайте в кладовке прием стеклотары. И профит выше, и ежедневное общение с местными уличными авторитетами.
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:35

  hume написав:Можно было бы сравнить при одинаковом качестве услуг. Но как правило получится 7 грн м. кв. в старом фонде с жэком, который нихрена не делает, против 15 грн в новострое с управляющей компанией.

Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.


так я ведь не о качестве услуг говорю, я просто хочу для себя наконец выяснить какова на самом деле разница между коммунальными платежами в старых и новых домах, а то на форуме усиленно форсится и продвигается тезис о том, что непомерные платежи за цо в домах с вертикальной разводкой разорят в итоге их владельцев и от них поэтому надо как можно скорее избавляться - а оказывается это всего лишь манипуляция
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:35

  airmax78 написав:Сколько лет назад у вас в последний раз ночевали гости дома? Это случается 1 раз в 2-5-10 лет. Мысль о том куда, в случае чего, положить гостей вообще не должна беспокоить человека при выборе квартиры. Даже в голову не должна приходить. Это мысль из разряда: а куда, в случае чего, я поставлю рояль?

Если к вам никто не ходит, не значит что у всех так
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