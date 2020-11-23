Додано: Вів 24 лис, 2020 10:47

kingkongovets написав: hume написав: Можно было бы сравнить при одинаковом качестве услуг. Но как правило получится 7 грн м. кв. в старом фонде с жэком, который нихрена не делает, против 15 грн в новострое с управляющей компанией.



Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук. Можно было бы сравнить при одинаковом качестве услуг. Но как правило получится 7 грн м. кв. в старом фонде с жэком, который нихрена не делает, против 15 грн в новострое с управляющей компанией.Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.



так я ведь не о качестве услуг говорю, я просто хочу для себя наконец выяснить какова на самом деле разница между коммунальными платежами в старых и новых домах, а то на форуме усиленно форсится и продвигается тезис о том, что непомерные платежи за цо в домах с вертикальной разводкой разорят в итоге их владельцев и от них поэтому надо как можно скорее избавляться - а оказывается это всего лишь манипуляция так я ведь не о качестве услуг говорю, я просто хочу для себя наконец выяснить какова на самом деле разница между коммунальными платежами в старых и новых домах, а то на форуме усиленно форсится и продвигается тезис о том, что непомерные платежи за цо в домах с вертикальной разводкой разорят в итоге их владельцев и от них поэтому надо как можно скорее избавляться - а оказывается это всего лишь манипуляция

Брутто в новострое в экономе коммуналь немного дешевле или столько же, так как почти все, кроме отопления, стоит столько же, отопление можно сэкономить благодаря счетчику, расходы на мопы мизерны. Реально большая разница в пользу новостроя бывает в трешевых случаях вторички с какими-то неадекватными теплопотерями или тарифами, когда даже на небольших метражах насчитывают тысячи гривен отопления. В основной массе же, в экономе опять таки, по деньгам примерно одинаково, но инд счетчик добавляет удобства и возможности жёстко сэкономить в случае чего ценой комфорта.Чем моднее мопы, тем дороже обслуживание всего этого удовольствия, и даже с хорошим утеплением, умным домом с автоматическими регуляторами, возможностью выбора кондер/теплые полы/батареи и их комбинации, может быть очень хорошая экономия на отоплении самой квартиры, но отопление мопов и плата за обслуживание дома перекроют её по стоимости. Но, при этом, стоит учитывать уровень комфорта, эстетику и пр, за которые собственно и платится, и собственно не так много платится на самом деле.