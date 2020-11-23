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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5677567856795680

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:41

:!:
  kingkongovets написав:
  hume написав:Можно было бы сравнить при одинаковом качестве услуг. Но как правило получится 7 грн м. кв. в старом фонде с жэком, который нихрена не делает, против 15 грн в новострое с управляющей компанией.

Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.


так я ведь не о качестве услуг говорю, я просто хочу для себя наконец выяснить какова на самом деле разница между коммунальными платежами в старых и новых домах, а то на форуме усиленно форсится и продвигается тезис о том, что непомерные платежи за цо в домах с вертикальной разводкой разорят в итоге их владельцев и от них поэтому надо как можно скорее избавляться - а оказывается это всего лишь манипуляция

Ежемесячно плачу коммуналь в хрущике и новострое (по Вашим меркам недорогом). Метраж новостроя больше на 15 метров, кол-во проживающих одинаково, в целом оплата равна летом, зимой новостройке дешевле примерно на 800 грн
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:46

  Kostia написав:Ежемесячно плачу коммуналь в хрущике и новострое (по Вашим меркам недорогом). Метраж новостроя больше на 15 метров, кол-во проживающих одинаково, в целом оплата равна летом, зимой новостройке дешевле примерно на 800 грн


если всего на 15 метров больше - значит ли это, что в случае с новостроем имеем меньшее количество комнат?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  hume написав:Можно было бы сравнить при одинаковом качестве услуг. Но как правило получится 7 грн м. кв. в старом фонде с жэком, который нихрена не делает, против 15 грн в новострое с управляющей компанией.

Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.


так я ведь не о качестве услуг говорю, я просто хочу для себя наконец выяснить какова на самом деле разница между коммунальными платежами в старых и новых домах, а то на форуме усиленно форсится и продвигается тезис о том, что непомерные платежи за цо в домах с вертикальной разводкой разорят в итоге их владельцев и от них поэтому надо как можно скорее избавляться - а оказывается это всего лишь манипуляция
Брутто в новострое в экономе коммуналь немного дешевле или столько же, так как почти все, кроме отопления, стоит столько же, отопление можно сэкономить благодаря счетчику, расходы на мопы мизерны. Реально большая разница в пользу новостроя бывает в трешевых случаях вторички с какими-то неадекватными теплопотерями или тарифами, когда даже на небольших метражах насчитывают тысячи гривен отопления. В основной массе же, в экономе опять таки, по деньгам примерно одинаково, но инд счетчик добавляет удобства и возможности жёстко сэкономить в случае чего ценой комфорта.
Чем моднее мопы, тем дороже обслуживание всего этого удовольствия, и даже с хорошим утеплением, умным домом с автоматическими регуляторами, возможностью выбора кондер/теплые полы/батареи и их комбинации, может быть очень хорошая экономия на отоплении самой квартиры, но отопление мопов и плата за обслуживание дома перекроют её по стоимости. Но, при этом, стоит учитывать уровень комфорта, эстетику и пр, за которые собственно и платится, и собственно не так много платится на самом деле.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:48

  antey1969 написав:.. спешно открывайте в кладовке прием стеклотары. И профит выше, и ежедневное общение с местными уличными авторитетами.

тогда уж металлолом - сказано, рядом паркинг
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:52

Faceless

та это все понятно, но повторюсь - я имел в виду просто стоимость содержания квартиры в старом доме и новострое сопоставимого класса и количества комнат и хотел узнать так ли критична разница в пользу последнего, как это принято считать?
оказалось - нет
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 24 лис, 2020 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.
Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.
Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:56

  Faceless написав:.. но инд счетчик добавляет удобства и возможности жёстко сэкономить в случае чего ценой комфорта.
..

не помню где, вроде в Польше есть закон, запрещающий греть квартиру за счет соседей, прикручивая счетчики. Это для любителей "жёстко сэкономить"
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