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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5678567956805681

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

При одинаковой площади летом вторичка чуть дешевле за счет квартплаты - навскидку на 5 грн за метр. Зимой в холодные месяцы новострой чуть дешевле за счет отопления. Примерно на 10 грн за метр. В новостроях есть консьерж, в нужности которого есть большие сомнения, +100-150 грн.
Разница по сравнению со стоимостью квартиры копеечная и можно ее не принимать во внимание.
Ради справедливости, умеренные платежи на вторичке там, где есть пенсионерка активистка, которая ходит и постоянно регулирует температуру. Там где на это забили и открутили краник на полную, платежи больше, но не критично. Пара сотен гривен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:41

имхо сравнивать надо все же не площадь, а количество комнат - большая площадь дает больший комфорт, но не функционал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:42

  kingkongovets написав:
  Kostia написав:Ежемесячно плачу коммуналь в хрущике и новострое (по Вашим меркам недорогом). Метраж новостроя больше на 15 метров, кол-во проживающих одинаково, в целом оплата равна летом, зимой новостройке дешевле примерно на 800 грн


если всего на 15 метров больше - значит ли это, что в случае с новостроем имеем меньшее количество комнат?

Смотрите лс
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:00

  flyman написав:пізно, я до кавалірки прикупив кладівочку, тут ще остроумнічали з цього
и там ночевали пока искали кавалирку?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:03

  sequence написав:
  Faceless написав:.. но инд счетчик добавляет удобства и возможности жёстко сэкономить в случае чего ценой комфорта.
..

не помню где, вроде в Польше есть закон, запрещающий греть квартиру за счет соседей, прикручивая счетчики. Это для любителей "жёстко сэкономить"

жив в Польщі, не чув про такий закон,
там МОПів, як таких і нема, ліфт і вхід з тераси
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:04

  sequence написав:как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.
Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.
Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))
а как хорошо друг на друга смотреть когда кто-то готовит, а кто-то лежит на диване
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:06

  Grand Touring написав:..а как хорошо друг на друга смотреть когда кто-то готовит, а кто-то лежит на диване

можно бесконечно долго смотреть на три вещи: горит огонь, течет вода и кто-то работает
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:08

  sequence написав: можно бесконечно долго смотреть на три вещи: горит огонь, течет вода и кто-то работает
пока не прилетит почищенная картофелина
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 12:08

  flyman написав:..
жив в Польщі, не чув про такий закон,
там МОПів, як таких і нема, ліфт і вхід з тераси

мне поляки рассказывали несколько лет назад. Смутно помню, что можно настучать и вызвать какую-то инспекцию, что на основании замера температуры твоей стены (<18C вроде), делает вывод, что сосед-жлобина греется за твой счет и влупить недеццкий штраф
sequence
 
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