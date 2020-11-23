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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:27
При одинаковой площади летом вторичка чуть дешевле за счет квартплаты - навскидку на 5 грн за метр. Зимой в холодные месяцы новострой чуть дешевле за счет отопления. Примерно на 10 грн за метр. В новостроях есть консьерж, в нужности которого есть большие сомнения, +100-150 грн.
Разница по сравнению со стоимостью квартиры копеечная и можно ее не принимать во внимание.
Ради справедливости, умеренные платежи на вторичке там, где есть пенсионерка активистка, которая ходит и постоянно регулирует температуру. Там где на это забили и открутили краник на полную, платежи больше, но не критично. Пара сотен гривен.
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Vlad442
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Додано: Вів 24 лис, 2020 11:41
имхо сравнивать надо все же не площадь, а количество комнат - большая площадь дает больший комфорт, но не функционал
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Вів 24 лис, 2020 11:42
kingkongovets написав: Kostia написав:
Ежемесячно плачу коммуналь в хрущике и новострое (по Вашим меркам недорогом). Метраж новостроя больше на 15 метров, кол-во проживающих одинаково, в целом оплата равна летом, зимой новостройке дешевле примерно на 800 грн
если всего на 15 метров больше - значит ли это, что в случае с новостроем имеем меньшее количество комнат?
Смотрите лс
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Kostia
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:00
flyman написав:
пізно, я до кавалірки прикупив кладівочку, тут ще остроумнічали з цього
и там ночевали пока искали кавалирку?
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Grand Touring
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:03
sequence написав: Faceless написав:
.. но инд счетчик добавляет удобства и возможности жёстко сэкономить в случае чего ценой комфорта.
..
не помню где, вроде в Польше есть закон, запрещающий греть квартиру за счет соседей, прикручивая счетчики. Это для любителей "жёстко сэкономить"
жив в Польщі, не чув про такий закон,
там МОПів, як таких і нема, ліфт і вхід з тераси
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flyman
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:04
sequence написав:
как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.
Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.
Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))
а как хорошо друг на друга смотреть когда кто-то готовит, а кто-то лежит на диване
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:06
Grand Touring написав:
..а как хорошо друг на друга смотреть когда кто-то готовит, а кто-то лежит на диване
можно бесконечно долго смотреть на три вещи: горит огонь, течет вода и кто-то работает
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sequence
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:08
sequence написав:
можно бесконечно долго смотреть на три вещи: горит огонь, течет вода и кто-то работает
пока не прилетит почищенная картофелина
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Додано: Вів 24 лис, 2020 12:08
flyman написав:
..
жив в Польщі, не чув про такий закон,
там МОПів, як таких і нема, ліфт і вхід з тераси
мне поляки рассказывали несколько лет назад. Смутно помню, что можно настучать и вызвать какую-то инспекцию, что на основании замера температуры твоей стены (<18C вроде), делает вывод, что сосед-жлобина греется за твой счет и влупить недеццкий штраф
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sequence
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