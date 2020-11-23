Додано: Вів 24 лис, 2020 13:04

Libo написав: sequence написав: как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.

Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.

Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше )) как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))



Боже, да сколько мы там готовим?!

Когда студио реально большая, это здорово. Вся семья вместе. Одна семья - одна команда. Мама у станка, папа на диване перед теликом, дети тут же в гаджетах дуплятся. Все у всех на виду, перекликаются и делают друг другу замечания. Сели за большой стол, пообедали, посоциализировались. Кому надо - удалился в свою спальню или в кабинет. Укрепляет семью. И еще - ощущение простора! Боже, да сколько мы там готовим?!Когда студио реально большая, это здорово. Вся семья вместе. Одна семья - одна команда. Мама у станка, папа на диване перед теликом, дети тут же в гаджетах дуплятся. Все у всех на виду, перекликаются и делают друг другу замечания. Сели за большой стол, пообедали, посоциализировались. Кому надо - удалился в свою спальню или в кабинет. Укрепляет семью. И еще - ощущение простора!

Ого, Лібо - та ви ж наче одинак, а так все детально знаєте, наче до мене вгості приходите!Так що все правильно - кухня-студія(в мене вона ~ 17м2, яка зливається з коридором + ще 4м2)- де на ній є нерозкладний диван, а вздовж нього, стоїть довгий саморобний стіл(~3м довж. і шириною 0,8м), - це така велика стільниця, яка стоїть на кухонних тумбочках і зливається з загальною стільницею, яка вже йде повз стіну!Тобто, по факту - стільниця йде ~ 4м повз стіну, де в неї вклинюється подвійна мийка і газ/плита, і повертає на 90° вздовж дивана ~ 3мТож, на кухні, взагалі, постійно тусня спиногризівз якими там і м'яким м'ячем граємо футбол/баскетбол/ і уроки старший робить(рідко йде їх робити у свою кімнату) і жінка шкварить/парить, і гостей там же приймається - коротше, все - супер!Велика кухня, після малої(в тещі було щось майже 9м2), це як поплавати в дитячому басейні, а тоді перейти у дорослий професійний спортивний басейн!Так що, як кому - а моя сім'я до кімнат перебирається з кухні-студії, лише щоб поспати