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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5680568156825683>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:00

  striped написав:Какая удивительная вещь - статистика. У товарища Григола стакан не просто наполовину пустой - его украли: "Станом на 1.01.2020 р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні 1487,7 тис. осіб, а на 1 жовтня 2020 р. – 1702,6 тис. осіб."


Это было в назидание фантазерам, так любящим опоганить официальную статистику своими гениальнейшими наблюдениями в духе "я так думаю", "у меня на фирме все наоборот" и "никто среди моих друзей меньше штуки не получает" :mrgreen:

  striped написав:А вообще какие удивительные таланты у нас водятся - Григол был посол Грузии, а стал защитником украинского бизнеса, сидит в хорошем кресле. Интересно - у него сколько квартир под сдачу?


Та ну - зачем ему квартиры? Может, пара шашлычных? )))

PS: оптимистам на заметку - с сегодняшнего дня Казначейство нарушило бюджетную дисциплину и не финансирует защищенные статьи бюджета в силу отсутствия на то денег. Когда последний раз такое было - в 2009-м, или аж в 90-х? :roll:
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 24 лис, 2020 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:04

Кухня-студія - це рай для великої сім'ї!!!

  Libo написав:
  sequence написав:как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.
Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.
Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))


Боже, да сколько мы там готовим?!
Когда студио реально большая, это здорово. Вся семья вместе. Одна семья - одна команда. Мама у станка, папа на диване перед теликом, дети тут же в гаджетах дуплятся. Все у всех на виду, перекликаются и делают друг другу замечания. Сели за большой стол, пообедали, посоциализировались. Кому надо - удалился в свою спальню или в кабинет. Укрепляет семью. И еще - ощущение простора!

Ого, Лібо - та ви ж наче одинак, а так все детально знаєте, наче до мене вгості приходите! :mrgreen:

Так що все правильно - кухня-студія(в мене вона ~ 17м2, яка зливається з коридором + ще 4м2)
- де на ній є нерозкладний диван, а вздовж нього, стоїть довгий саморобний стіл(~3м довж. і шириною 0,8м), - це така велика стільниця, яка стоїть на кухонних тумбочках і зливається з загальною стільницею, яка вже йде повз стіну!
Тобто, по факту - стільниця йде ~ 4м повз стіну, де в неї вклинюється подвійна мийка і газ/плита, і повертає на 90° вздовж дивана ~ 3м :D
Тож, на кухні, взагалі, постійно тусня спиногризів :) з якими там і м'яким м'ячем граємо футбол/баскетбол/ і уроки старший робить(рідко йде їх робити у свою кімнату) і жінка шкварить/парить, і гостей там же приймається - коротше, все - супер!

Велика кухня, після малої(в тещі було щось майже 9м2), це як поплавати в дитячому басейні, а тоді перейти у дорослий професійний спортивний басейн!

Так що, як кому - а моя сім'я до кімнат перебирається з кухні-студії, лише щоб поспати :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:07

  sequence написав:
  flyman написав:..
жив в Польщі, не чув про такий закон,
там МОПів, як таких і нема, ліфт і вхід з тераси

мне поляки рассказывали несколько лет назад. Смутно помню, что можно настучать и вызвать какую-то инспекцию, что на основании замера температуры твоей стены (<18C вроде), делает вывод, что сосед-жлобина греется за твой счет и влупить недеццкий штраф

А ще вони розказувати могли, що Львівнаш.
І як він докаже? Він розігрів в себе до +25, а тобі комфортно при +17,
а в тебе південна сторона і квартиру сонце гріє і шо?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:10

  zРадио написав:
  striped написав:Какая удивительная вещь - статистика. У товарища Григола стакан не просто наполовину пустой - его украли: "Станом на 1.01.2020 р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні 1487,7 тис. осіб, а на 1 жовтня 2020 р. – 1702,6 тис. осіб."


Это было в назидание фантазерам, так любящим опоганить официальную статистику своими гениальнейшими наблюдениями в духе "я так думаю", "у меня на фирме все наоборот" и "никто среди моих друзей меньше штуки не получает" :mrgreen:

  striped написав:А вообще какие удивительные таланты у нас водятся - Григол был посол Грузии, а стал защитником украинского бизнеса, сидит в хорошем кресле. Интересно - у него сколько квартир под сдачу?


Та ну - зачем ему квартиры? Может, пара шашлычных? )))

PS: оптимистам на заметку - с сегодняшнего дня Казначейство нарушило бюджетную дисциплину и не финансирует защищенные статьи бюджета в силу отсутствия на то денег. Когда последний раз такое было - в 2009-м, или аж в 90-х? :roll:

так рік тому, при самокатчику
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:12

  Долярчик написав:
  Libo написав:
  sequence написав:как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.
Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.
Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))


Боже, да сколько мы там готовим?!
Когда студио реально большая, это здорово. Вся семья вместе. Одна семья - одна команда. Мама у станка, папа на диване перед теликом, дети тут же в гаджетах дуплятся. Все у всех на виду, перекликаются и делают друг другу замечания. Сели за большой стол, пообедали, посоциализировались. Кому надо - удалился в свою спальню или в кабинет. Укрепляет семью. И еще - ощущение простора!

Ого, Лібо - та ви ж наче одинак, а так все детально знаєте, наче до мене вгості приходите! :mrgreen:

Так що все правильно - кухня-студія(в мене вона ~ 17м2, яка зливається з коридором + ще 4м2)
- де на ній є нерозкладний диван, а вздовж нього, стоїть довгий саморобний стіл(~3м довж. і шириною 0,8м), - це така велика стільниця, яка стоїть на кухонних тумбочках і зливається з загальною стільницею, яка вже йде повз стіну!
Тобто, по факту - стільниця йде ~ 4м повз стіну, де в неї вклинюється подвійна мийка і газ/плита, і повертає на 90° вздовж дивана ~ 3м :D
Тож, на кухні, взагалі, постійно тусня спиногризів :) з якими там і м'яким м'ячем граємо футбол/баскетбол/ і уроки старший робить(рідко йде їх робити у свою кімнату) і жінка шкварить/парить, і гостей там же приймається - коротше, все - супер!

Велика кухня, після малої(в тещі було щось майже 9м2), це як поплавати в дитячому басейні, а тоді перейти у дорослий професійний спортивний басейн!

Так що, як кому - а моя сім'я до кімнат перебирається з кухні-студії, лише щоб поспати :D

нерозкладний диван, - з піддонів

стоїть довгий саморобний стіл(~3м довж. і шириною 0,8м), - з відходів стільниці для кухні
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:13

  flyman написав:..
І як він докаже? Він розігрів в себе до +25, а тобі комфортно при +17,
а в тебе південна сторона і квартиру сонце гріє і шо?

я не собираюсь доказывать, ибо надо гуглить в польских интернетах - но точно знаю, что методы борьбы со жлобами там нашли. И все ваши "мне харашо при +17" будете судье рассказывать.
Хорошо, когда большинству хорошо - демократия беспощадна. Ваши аскетические приколы не все оценят
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:15

  Долярчик написав: Так що, як кому - а моя сім'я до кімнат перебирається з кухні-студії, лише щоб поспати :D
после тещи закаленные стали
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:17

  Libo написав:
  Grand Touring написав: а как хорошо друг на друга смотреть когда кто-то готовит, а кто-то лежит на диване


Да, ты себе лежишь, наблюдаешь и только мило руководишь: - Милая, а ты посолила, поперчила? Пора уже резать укропчик и сделать поменьше температурку. Таинство приготовления происходит у тебя на глазах. А если кухня отделена, то бегал бы туда-сюда и гавкал как злая собака, типо, да сколько еще это издевательство будет продолжаться. И в процессе наблюдения не исключено и второе таинство - таинство возбуждения. Ты лежишь и краем глаза наблюдаешь, как она то повернется к тебе задом, то грудью в профиль, то наклонится, то поправит грудь, то волосы ... И ты уже созрел, вместе с её борщом на плите ... :oops:

Не дешевле тогда купить студио?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:19

  kingkongovets написав:
  hume написав:Можно было бы сравнить при одинаковом качестве услуг. Но как правило получится 7 грн м. кв. в старом фонде с жэком, который нихрена не делает, против 15 грн в новострое с управляющей компанией.

Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.


так я ведь не о качестве услуг говорю, я просто хочу для себя наконец выяснить какова на самом деле разница между коммунальными платежами в старых и новых домах, а то на форуме усиленно форсится и продвигается тезис о том, что непомерные платежи за цо в домах с вертикальной разводкой разорят в итоге их владельцев и от них поэтому надо как можно скорее избавляться - а оказывается это всего лишь манипуляция


у меня 73 м в сталинке. без отопления тариф (управляющая компания плюс мусор) 505 грн, отопление 1.7 ГКл в январе 2020 (2300 грн) - это где-то на 60% больше тещи в сравнимой квартире (в моем доме украден чердак и подвал и отапливается на шару)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:30

  sequence написав:
  antey1969 написав:.. спешно открывайте в кладовке прием стеклотары. И профит выше, и ежедневное общение с местными уличными авторитетами.

тогда уж металлолом - сказано, рядом паркинг

Благодарные соседи могут навалять за отвинченный на паркинге металлолом.
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