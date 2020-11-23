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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:00
striped написав:
Какая удивительная вещь - статистика. У товарища Григола стакан не просто наполовину пустой - его украли: "Станом на 1.01.2020 р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні 1487,7 тис. осіб, а на 1 жовтня 2020 р. – 1702,6 тис. осіб."
Это было в назидание фантазерам, так любящим опоганить официальную статистику своими гениальнейшими наблюдениями в духе "я так думаю", "у меня на фирме все наоборот" и "никто среди моих друзей меньше штуки не получает"
striped написав:
А вообще какие удивительные таланты у нас водятся - Григол был посол Грузии, а стал защитником украинского бизнеса, сидит в хорошем кресле. Интересно - у него сколько квартир под сдачу?
Та ну - зачем ему квартиры? Может, пара шашлычных? )))
PS: оптимистам на заметку - с сегодняшнего дня Казначейство нарушило бюджетную дисциплину и не финансирует защищенные статьи бюджета в силу отсутствия на то денег. Когда последний раз такое было - в 2009-м, или аж в 90-х?
Востаннє редагувалось zРадио
в Вів 24 лис, 2020 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:04
Libo написав: sequence написав:
как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.
Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.
Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))
Боже, да сколько мы там готовим?!
Когда студио реально большая, это здорово. Вся семья вместе. Одна семья - одна команда. Мама у станка, папа на диване перед теликом, дети тут же в гаджетах дуплятся. Все у всех на виду, перекликаются и делают друг другу замечания. Сели за большой стол, пообедали, посоциализировались. Кому надо - удалился в свою спальню или в кабинет. Укрепляет семью. И еще - ощущение простора!
Ого, Лібо - та ви ж наче одинак, а так все детально знаєте, наче до мене вгості приходите!
Так що все правильно - кухня-студія(в мене вона ~ 17м2, яка зливається з коридором + ще 4м2)
- де на ній є нерозкладний диван, а вздовж нього, стоїть довгий саморобний стіл(~3м довж. і шириною 0,8м), - це така велика стільниця, яка стоїть на кухонних тумбочках і зливається з загальною стільницею, яка вже йде повз стіну!
Тобто, по факту - стільниця йде ~ 4м повз стіну, де в неї вклинюється подвійна мийка і газ/плита, і повертає на 90° вздовж дивана ~ 3м
Тож, на кухні, взагалі, постійно тусня спиногризів
з якими там і м'яким м'ячем граємо футбол/баскетбол/ і уроки старший робить(рідко йде їх робити у свою кімнату) і жінка шкварить/парить, і гостей там же приймається - коротше, все - супер!
Велика кухня, після малої(в тещі було щось майже 9м2), це як поплавати в дитячому басейні, а тоді перейти у дорослий професійний спортивний басейн!
Так що, як кому - а моя сім'я до кімнат перебирається з кухні-студії, лише щоб поспати
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:07
sequence написав: flyman написав:
..
жив в Польщі, не чув про такий закон,
там МОПів, як таких і нема, ліфт і вхід з тераси
мне поляки рассказывали несколько лет назад. Смутно помню, что можно настучать и вызвать какую-то инспекцию, что на основании замера температуры твоей стены (<18C вроде), делает вывод, что сосед-жлобина греется за твой счет и влупить недеццкий штраф
А ще вони розказувати могли, що Львівнаш.
І як він докаже? Він розігрів в себе до +25, а тобі комфортно при +17,
а в тебе південна сторона і квартиру сонце гріє і шо?
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:10
zРадио написав: striped написав:
Какая удивительная вещь - статистика. У товарища Григола стакан не просто наполовину пустой - его украли: "Станом на 1.01.2020 р. кількість офіційно зареєстрованих безробітних в Україні 1487,7 тис. осіб, а на 1 жовтня 2020 р. – 1702,6 тис. осіб."
Это было в назидание фантазерам, так любящим опоганить официальную статистику своими гениальнейшими наблюдениями в духе "я так думаю", "у меня на фирме все наоборот" и "никто среди моих друзей меньше штуки не получает"
striped написав:
А вообще какие удивительные таланты у нас водятся - Григол был посол Грузии, а стал защитником украинского бизнеса, сидит в хорошем кресле. Интересно - у него сколько квартир под сдачу?
Та ну - зачем ему квартиры? Может, пара шашлычных? )))
PS: оптимистам на заметку - с сегодняшнего дня Казначейство нарушило бюджетную дисциплину и не финансирует защищенные статьи бюджета в силу отсутствия на то денег. Когда последний раз такое было - в 2009-м, или аж в 90-х?
так рік тому, при самокатчику
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:12
нерозкладний диван,
Долярчик написав: Libo написав: sequence написав:
как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.
Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.
Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))
Боже, да сколько мы там готовим?!
Когда студио реально большая, это здорово. Вся семья вместе. Одна семья - одна команда. Мама у станка, папа на диване перед теликом, дети тут же в гаджетах дуплятся. Все у всех на виду, перекликаются и делают друг другу замечания. Сели за большой стол, пообедали, посоциализировались. Кому надо - удалился в свою спальню или в кабинет. Укрепляет семью. И еще - ощущение простора!
Ого, Лібо - та ви ж наче одинак, а так все детально знаєте, наче до мене вгості приходите!
Так що все правильно - кухня-студія(в мене вона ~ 17м2, яка зливається з коридором + ще 4м2)
- де на ній є нерозкладний диван, а вздовж нього, стоїть довгий саморобний стіл(~3м довж. і шириною 0,8м), - це така велика стільниця, яка стоїть на кухонних тумбочках і зливається з загальною стільницею, яка вже йде повз стіну!
Тобто, по факту - стільниця йде ~ 4м повз стіну, де в неї вклинюється подвійна мийка і газ/плита, і повертає на 90° вздовж дивана ~ 3м
Тож, на кухні, взагалі, постійно тусня спиногризів
з якими там і м'яким м'ячем граємо футбол/баскетбол/ і уроки старший робить(рідко йде їх робити у свою кімнату) і жінка шкварить/парить, і гостей там же приймається - коротше, все - супер!
Велика кухня, після малої(в тещі було щось майже 9м2), це як поплавати в дитячому басейні, а тоді перейти у дорослий професійний спортивний басейн!
Так що, як кому - а моя сім'я до кімнат перебирається з кухні-студії, лише щоб поспати
- з піддонів стоїть довгий саморобний стіл(~3м довж. і шириною 0,8м),
- з відходів стільниці для кухні
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:13
flyman написав:
..
І як він докаже? Він розігрів в себе до +25, а тобі комфортно при +17,
а в тебе південна сторона і квартиру сонце гріє і шо?
я не собираюсь доказывать, ибо надо гуглить в польских интернетах - но точно знаю, что методы борьбы со жлобами там нашли. И все ваши "мне харашо при +17" будете судье рассказывать.
Хорошо, когда большинству хорошо - демократия беспощадна. Ваши аскетические приколы не все оценят
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:15
Долярчик написав:
Так що, як кому - а моя сім'я до кімнат перебирається з кухні-студії, лише щоб поспати
после тещи закаленные стали
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:17
Libo написав: Grand Touring написав:
а как хорошо друг на друга смотреть когда кто-то готовит, а кто-то лежит на диване
Да, ты себе лежишь, наблюдаешь и только мило руководишь: - Милая, а ты посолила, поперчила? Пора уже резать укропчик и сделать поменьше температурку. Таинство приготовления происходит у тебя на глазах. А если кухня отделена, то бегал бы туда-сюда и гавкал как злая собака, типо, да сколько еще это издевательство будет продолжаться. И в процессе наблюдения не исключено и второе таинство - таинство возбуждения. Ты лежишь и краем глаза наблюдаешь, как она то повернется к тебе задом, то грудью в профиль, то наклонится, то поправит грудь, то волосы ... И ты уже созрел, вместе с её борщом на плите ...
Не дешевле тогда купить студио?
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:19
kingkongovets написав: hume написав:
Можно было бы сравнить при одинаковом качестве услуг. Но как правило получится 7 грн м. кв. в старом фонде с жэком, который нихрена не делает, против 15 грн в новострое с управляющей компанией.
Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.
так я ведь не о качестве услуг говорю, я просто хочу для себя наконец выяснить какова на самом деле разница между коммунальными платежами в старых и новых домах, а то на форуме усиленно форсится и продвигается тезис о том, что непомерные платежи за цо в домах с вертикальной разводкой разорят в итоге их владельцев и от них поэтому надо как можно скорее избавляться - а оказывается это всего лишь манипуляция
у меня 73 м в сталинке. без отопления тариф (управляющая компания плюс мусор) 505 грн, отопление 1.7 ГКл в январе 2020 (2300 грн) - это где-то на 60% больше тещи в сравнимой квартире (в моем доме украден чердак и подвал и отапливается на шару)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:30
sequence написав: antey1969 написав:
.. спешно открывайте в кладовке прием стеклотары. И профит выше, и ежедневное общение с местными уличными авторитетами.
тогда уж металлолом - сказано, рядом паркинг
Благодарные соседи могут навалять за отвинченный на паркинге металлолом.
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