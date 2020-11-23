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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5680568156825683

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:37

Ремонт своїми руками - це просто! (якщо руки не з....)))

  flyman написав:нерозкладний диван, - з піддонів

стоїть довгий саморобний стіл(~3м довж. і шириною 0,8м), - з відходів стільниці для кухні

Нормальний диван з магазину!(піднімається верх, щоб речі в середину поставити)
Стільницю(цілу) ще мені везли 2 тижні по замовлені, так як не мали такої ширини!
Та й що той стіл робити?
- знизу 3 тумбочки, а зверху накрив їх тою стільницею - тільки краї заокруглив і закромкував з одного боку!

Я ж - не ти, щоб зі смітників, обісцяні дивани тягати і з піддонів щось робити! (і для орендарів нічого з піддонів робити не буду! )
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:42

  Долярчик написав:Ого, Лібо - та ви ж наче одинак, а так все детально знаєте, наче до мене вгості приходите! :mrgreen:

Так що все правильно - кухня-студія(в мене вона ~ 17м2, яка зливається з коридором + ще 4м2)


Ну это же очевидно.
И представь теперь, что объединяется кухня 15 кв.м и гостинная под 25 кв.м или больше, плюс может даже часть прихожей, какой простор получается. Там реально комфортно будет находиться всей семье. Поработает толковый дизайнер и сделает конфетку. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:54

  Libo написав:..Ты лежишь и краем глаза наблюдаешь, как она то повернется к тебе задом, то грудью в профиль, то наклонится, то поправит грудь, то волосы ... И ты уже созрел, вместе с её борщом на плите ... :oops:

Рано или поздно наступит момент, когда хозяюшка что в фас, что в профиль будет заслонять плиту шириной 60 и лицезрение ее чресл не будет не то чтобы доставлять удовольствие, но борщ, конечно же спасет. Ну и бутылка.
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