|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:37
flyman написав:
нерозкладний диван, - з піддонів
стоїть довгий саморобний стіл(~3м довж. і шириною 0,8м), - з відходів стільниці для кухні
Нормальний диван з магазину!(піднімається верх, щоб речі в середину поставити)
Стільницю(цілу) ще мені везли 2 тижні по замовлені, так як не мали такої ширини!
Та й що той стіл робити?
- знизу 3 тумбочки, а зверху накрив їх тою стільницею - тільки краї заокруглив і закромкував з одного боку!
Я ж - не ти, щоб зі смітників, обісцяні дивани тягати і з піддонів щось робити! (і для орендарів нічого з піддонів робити не буду! )
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 9030
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 549 раз.
- Подякували: 603 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:42
Долярчик написав:
Ого, Лібо - та ви ж наче одинак, а так все детально знаєте, наче до мене вгості приходите!
Так що все правильно - кухня-студія(в мене вона ~ 17м2, яка зливається з коридором + ще 4м2)
Ну это же очевидно.
И представь теперь, что объединяется кухня 15 кв.м и гостинная под 25 кв.м или больше, плюс может даже часть прихожей, какой простор получается. Там реально комфортно будет находиться всей семье. Поработает толковый дизайнер и сделает конфетку.
-
Libo
-
2
-
- Повідомлень: 8910
- З нами з: 14.11.11
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 4102 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:54
Libo написав:
..Ты лежишь и краем глаза наблюдаешь, как она то повернется к тебе задом, то грудью в профиль, то наклонится, то поправит грудь, то волосы ... И ты уже созрел, вместе с её борщом на плите ...
Рано или поздно наступит момент, когда хозяюшка что в фас, что в профиль будет заслонять плиту шириной 60 и лицезрение ее чресл не будет не то чтобы доставлять удовольствие, но борщ, конечно же спасет. Ну и бутылка.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 4189
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 837 раз.
- Подякували: 1061 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|