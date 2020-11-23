EnotBegemot написав:

Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введенКак вообще строит дбк, может кто в курсе?Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.Единственно смущает, что там по качеству)Соответствие цены и качества, глядя на то,что предлагают остальные застройщики по 1+ за метр, боюсь предположить качество материалов. Ну реально - цены у дбк4 как в пригороде, причем не очень близком)