sequence написав: как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.

Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.

эх, не живали вы в америках, где это стандарт 90+% жилья. но переходя на наши кручи: в 2003 году по бедности купив сталинку снесли стену между 8м кухней и 16 метровой гостиной, а заодно между гостиной и коридором, и получили опен спейс метров под 40.



просто не представляю, как бы тут было возможно по другому. там швкарчит, тут диван перед ТВ. эх красота - безо всякого сарказма. почти как в калифорнии, в стандартном жилье



