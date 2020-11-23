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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:37
flyman написав:
нерозкладний диван, - з піддонів
стоїть довгий саморобний стіл(~3м довж. і шириною 0,8м), - з відходів стільниці для кухні
Нормальний диван з магазину!(піднімається верх, щоб речі в середину поставити)
Стільницю(цілу) ще мені везли 2 тижні по замовлені, так як не мали такої ширини!
Та й що той стіл робити?
- знизу 3 тумбочки, а зверху накрив їх тою стільницею - тільки краї заокруглив і закромкував з одного боку!
Я ж - не ти, щоб зі смітників, обісцяні дивани тягати і з піддонів щось робити! (і для орендарів нічого з піддонів робити не буду! )
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:42
Долярчик написав:
Ого, Лібо - та ви ж наче одинак, а так все детально знаєте, наче до мене вгості приходите!
Так що все правильно - кухня-студія(в мене вона ~ 17м2, яка зливається з коридором + ще 4м2)
Ну это же очевидно.
И представь теперь, что объединяется кухня 15 кв.м и гостинная под 25 кв.м или больше, плюс может даже часть прихожей, какой простор получается. Там реально комфортно будет находиться всей семье. Поработает толковый дизайнер и сделает конфетку.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:54
Libo написав:
..Ты лежишь и краем глаза наблюдаешь, как она то повернется к тебе задом, то грудью в профиль, то наклонится, то поправит грудь, то волосы ... И ты уже созрел, вместе с её борщом на плите ...
Рано или поздно наступит момент, когда хозяюшка что в фас, что в профиль будет заслонять плиту шириной 60 и лицезрение ее чресл не будет не то чтобы доставлять удовольствие, но борщ, конечно же спасет. Ну и бутылка.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:15
Libo написав: Долярчик написав:
Ого, Лібо - та ви ж наче одинак, а так все детально знаєте, наче до мене вгості приходите! :mrgreen
Так що все правильно - кухня-студія(в мене вона ~ 17м2, яка зливається з коридором + ще 4м2)
Ну это же очевидно.
И представь теперь, что объединяется кухня 15 кв.м и гостинная под 25 кв.м или больше, плюс может даже часть прихожей, какой простор получается
. Там реально комфортно будет находиться всей семье. Поработает толковый дизайнер и сделает конфетку.
Це - взагалі, круть!!!
(але, то поки діти не підросли і не пішли/поїхали на навчання за кордон, чи поженились/пішли на квартиру жити окремо)
Бо там, вже й смарт-квартири на двох вистачить!(і пох, що немає де гостей покласти)
накрайняк, на підлозі можна кинути ковдру/коц і перекимарити, а гостям постелити на ліжку/дивані
Або, просто з гостями бухати до ранку!
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:30
sequence написав:
Рано или поздно наступит момент, когда хозяюшка что в фас, что в профиль будет заслонять плиту шириной 60 и лицезрение ее чресл не будет не то чтобы доставлять удовольствие, но борщ, конечно же спасет. Ну и бутылка.
Мы ведь тоже вместе с ней будем стареть. Чувства и желание друг друга должны оставаться прежними. И нам в этом будут помогать наши молодые коханки.
Мы ведь не всю жизнь лежим на диване и смотрим как она нам борщ варит. Самцы. Гуляем.
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Libo
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:34
Libo написав:
Ты лежишь и краем глаза наблюдаешь, как она то повернется к тебе задом, то грудью в профиль, то наклонится, то поправит грудь, то волосы ... И ты уже созрел, вместе с её борщом на плите ...
У вас фантазии как у Алекса Брежнева и вы судя по всему также в Украине сейчас, также хотитите недвижимость приобрести, у всех иммигрантов оно так сейчас?
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:41
sequence написав:
как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.
Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.
Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))
эх, не живали вы в америках, где это стандарт 90+% жилья. но переходя на наши кручи: в 2003 году по бедности купив сталинку снесли стену между 8м кухней и 16 метровой гостиной, а заодно между гостиной и коридором, и получили опен спейс метров под 40.
просто не представляю, как бы тут было возможно по другому. там швкарчит, тут диван перед ТВ. эх красота - безо всякого сарказма. почти как в калифорнии, в стандартном жилье
конечно, при кухне 25+ возможны варианты, но даже в такой кухне на диване не полежишь
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:46
adeges написав:
.. но даже в такой кухне на диване не полежишь
хрен его знает, зачем лежать на диване на кухне.
ИМХО, все эти преобразования пространства по бедности (я не за Штаты, у них своя культура).
"У меня приемная - заметьте - она же библиотека, столовая, мой
кабинет - 3. Смотровая - 4. Операционная - 5. Моя спальня - 6 и комната
прислуги - 7. В общем, не хватает..."
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sequence
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Додано: Вів 24 лис, 2020 14:49
striped написав: EnotBegemot написав:
Общались сегодня с товарищем, хочет прикупить себе двушечку от ДБК4 на балтийском, но сомневается, цена очень хорошая, 52 уе за 72 метра вроде, дом введен
Как вообще строит дбк, может кто в курсе?
Не знаю за что его не любить, каждый товар имеет свою цену, и в данном случае он на все 100% оправдан.
720$ за метр в новом доме это вполне хорошая цена, вторичка в том районе еще дороже, что уже странно. Если есть выбор новый дом или 30-40ка летний, то выбор очевиден.
Единственно смущает, что там по качеству)
Соответствие цены и качества, глядя на то,что предлагают остальные застройщики по 1+ за метр, боюсь предположить качество материалов. Ну реально - цены у дбк4 как в пригороде, причем не очень близком)
Уня поменял работу или дбк4 решил что на форуме водится его ЦА?
Обьективный взгляд , если по цене разваленого говна 60-70-х можно взять новое жилье, то почему бы и нет. Конечно, если сравнивать с комплексами по 1.5+ за метр, то разница будет бросаться в глаза.
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