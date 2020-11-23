Додано: Вів 24 лис, 2020 15:11

Grand Touring написав: У вас фантазии как у Алекса Брежнева и вы судя по всему также в Украине сейчас, также хотитите недвижимость приобрести, у всех иммигрантов оно так сейчас? У вас фантазии как у Алекса Брежнева и вы судя по всему также в Украине сейчас, также хотитите недвижимость приобрести, у всех иммигрантов оно так сейчас?

Хата Моргана

Далеко не всем там весело и комфортно. Алекс подробно рассказывал. Но не у всех есть достаточно бабла, чтоб вернуться или жить на две страны. Кто там заработал и есть деньги, то конечно лучше тут. В Киеве все сейчас строят и делают супер, по последнему слову техники. Но есть два минуса. Первый, что происходит вокруг дома. Это проблема бесхозяйственности городских властей. Второй - обслуживание и менеджмент, самоорганизация жильцов, правила капиталистического общежития.И очень мало делается в этом направлении, даже нет еще широкого обсуждения этой проблемы, которую надо срочно решать. Я вот недавно читал, но наша обшественность даже не обратила внимание на поднятую проблему, хотя она у каждого уже на зубах. Надо решать эти проблемы. И будет вообще супер.Ми того варті.