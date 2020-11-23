Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Долярчик написав:Так що все правильно - кухня-студія(в мене вона ~ 17м2, яка зливається з коридором + ще 4м2) - де на ній є нерозкладний диван, а вздовж нього, стоїть довгий саморобний стіл(~3м довж. і шириною 0,8м), - це така велика стільниця, яка стоїть на кухонних тумбочках і зливається з загальною стільницею, яка вже йде повз стіну! Тобто, по факту - стільниця йде ~ 4м повз стіну, де в неї вклинюється подвійна мийка і газ/плита, і повертає на 90° вздовж дивана ~ 3м Тож, на кухні, взагалі, постійно тусня спиногризів з якими там і м'яким м'ячем граємо футбол/баскетбол/ і уроки старший робить(рідко йде їх робити у свою кімнату) і жінка шкварить/парить, і гостей там же приймається - коротше, все - супер!
Велика кухня, після малої(в тещі було щось майже 9м2), це як поплавати в дитячому басейні, а тоді перейти у дорослий професійний спортивний басейн!
Так що, як кому - а моя сім'я до кімнат перебирається з кухні-студії, лише щоб поспати
Реальний припиздець Цікаво наскільки вистачить психічного здоров’я щодня так жити
Grand Touring написав: У вас фантазии как у Алекса Брежнева и вы судя по всему также в Украине сейчас, также хотитите недвижимость приобрести, у всех иммигрантов оно так сейчас?
Далеко не всем там весело и комфортно. Алекс подробно рассказывал. Но не у всех есть достаточно бабла, чтоб вернуться или жить на две страны. Кто там заработал и есть деньги, то конечно лучше тут. В Киеве все сейчас строят и делают супер, по последнему слову техники. Но есть два минуса. Первый, что происходит вокруг дома. Это проблема бесхозяйственности городских властей. Второй - обслуживание и менеджмент, самоорганизация жильцов, правила капиталистического общежития. И очень мало делается в этом направлении, даже нет еще широкого обсуждения этой проблемы, которую надо срочно решать. Я вот недавно читал, но наша обшественность даже не обратила внимание на поднятую проблему, хотя она у каждого уже на зубах. Надо решать эти проблемы. И будет вообще супер. Ми того варті. Хата Моргана Особенности жилищной политики в отношении собственности на жилье. https://zn.ua/finances/khata-morhana.html
Grand Touring написав:Libo я не за то, вижу многое сейчас возвращаются с Америк с баблом, покупают недвижимость в Киеве/Одессе, в голове мысли про рай.
Мысли про рай это когда они едут туда. Когда возвращаются они мыслят трезво, знают куда, они тут выросли, они сюда приезжали, у них тут родственники, друзья и т.п. И эти репатрианты уже точно знают - рая на земле нет нигде. Рай будет аж в следующей жизни и до него еще надо дожить в достойных жилищных условиях в этой.