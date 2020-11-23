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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5682568356845685>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:Так що все правильно - кухня-студія(в мене вона ~ 17м2, яка зливається з коридором + ще 4м2)
- де на ній є нерозкладний диван, а вздовж нього, стоїть довгий саморобний стіл(~3м довж. і шириною 0,8м), - це така велика стільниця, яка стоїть на кухонних тумбочках і зливається з загальною стільницею, яка вже йде повз стіну!
Тобто, по факту - стільниця йде ~ 4м повз стіну, де в неї вклинюється подвійна мийка і газ/плита, і повертає на 90° вздовж дивана ~ 3м :D
Тож, на кухні, взагалі, постійно тусня спиногризів :) з якими там і м'яким м'ячем граємо футбол/баскетбол/ і уроки старший робить(рідко йде їх робити у свою кімнату) і жінка шкварить/парить, і гостей там же приймається - коротше, все - супер!

Велика кухня, після малої(в тещі було щось майже 9м2), це як поплавати в дитячому басейні, а тоді перейти у дорослий професійний спортивний басейн!

Так що, як кому - а моя сім'я до кімнат перебирається з кухні-студії, лише щоб поспати


Реальний припиздець :shock: Цікаво наскільки вистачить психічного здоров’я щодня так жити :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 14:57

Діти - наше майбутнє, діти - це сенс життя!!!

  jump написав:Цікаво наскільки вистачить психічного здоров’я щодня так жити

Так це класно!
А як втомився від активності - пішов собі в дитячу, чи спальню-кімнату і відпочиваєш/строчиш на форумі розумні речі :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:06

  Долярчик написав:..
А як втомився від активності - пішов собі в дитячу, чи спальню-кімнату і відпочиваєш/строчиш на форумі розумні речі :D

в смысле? тупо там прячешься все время, пока все не заснут, а потом, крадучись, прорываешься к холодильнику?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:11

  Grand Touring написав: У вас фантазии как у Алекса Брежнева и вы судя по всему также в Украине сейчас, также хотитите недвижимость приобрести, у всех иммигрантов оно так сейчас?


Далеко не всем там весело и комфортно. Алекс подробно рассказывал. Но не у всех есть достаточно бабла, чтоб вернуться или жить на две страны. Кто там заработал и есть деньги, то конечно лучше тут. В Киеве все сейчас строят и делают супер, по последнему слову техники. Но есть два минуса. Первый, что происходит вокруг дома. Это проблема бесхозяйственности городских властей. Второй - обслуживание и менеджмент, самоорганизация жильцов, правила капиталистического общежития.
И очень мало делается в этом направлении, даже нет еще широкого обсуждения этой проблемы, которую надо срочно решать. Я вот недавно читал, но наша обшественность даже не обратила внимание на поднятую проблему, хотя она у каждого уже на зубах. Надо решать эти проблемы. И будет вообще супер.
Ми того варті. :?
Хата Моргана
Особенности жилищной политики в отношении собственности на жилье.
https://zn.ua/finances/khata-morhana.html
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:31

Libo я не за то, вижу многое сейчас возвращаются с Америк с баблом, покупают недвижимость в Киеве/Одессе, в голове мысли про рай.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:42

  Grand Touring написав:Libo я не за то, вижу многое сейчас возвращаются с Америк с баблом, покупают недвижимость в Киеве/Одессе, в голове мысли про рай.


Мысли про рай это когда они едут туда. Когда возвращаются они мыслят трезво, знают куда, они тут выросли, они сюда приезжали, у них тут родственники, друзья и т.п.
И эти репатрианты уже точно знают - рая на земле нет нигде. Рай будет аж в следующей жизни и до него еще надо дожить в достойных жилищных условиях в этой.
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:46

  Долярчик написав:Тож, на кухні, взагалі, постійно тусня спиногризів :) з якими там і м'яким м'ячем граємо футбол/баскетбол/
Вам в частный дом надо. Скакать по головам соседей... Вас на улице забанили?
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:07

  Natt написав:
  Долярчик написав:Тож, на кухні, взагалі, постійно тусня спиногризів :) з якими там і м'яким м'ячем граємо футбол/баскетбол/
Вам в частный дом надо. Скакать по головам соседей... Вас на улице забанили?

Та це рідко - коли дощ на вулиці ;) Та й стараємось тихенько :)
Та й скільки в мене того вільного часу? Хіба на карантині :mrgreen:

п. с.
А ви завагітніти пробували? Кажуть допомагає, як Пєчкіну - велосипед! ;)

Це не порівняти до "завести кота", чи сходити на концерт Винника)))
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 24 лис, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:08

  Natt написав:
  Долярчик написав:Тож, на кухні, взагалі, постійно тусня спиногризів :) з якими там і м'яким м'ячем граємо футбол/баскетбол/
Вам в частный дом надо. Скакать по головам соседей... Вас на улице забанили?


співчуття сусідам...
у мене над головою один уєблан товк мячем об підлогу, довелось йти пояснювати, що так не моня :oops:
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:13

jump
Тому я там вище писав, що бавимось М'ЯКИМ м'ячем! Думаєм про сусідів! :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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