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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 24 лис, 2020 16:37
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Faceless
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Додано: Вів 24 лис, 2020 16:43
sequence написав: Долярчик написав:
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А як втомився від активності - пішов собі в дитячу, чи спальню-кімнату і відпочиваєш/строчиш на форумі розумні речі
в смысле? тупо там прячешься все время, пока все не заснут, а потом, крадучись, прорываешься к холодильнику?
Чого зразу так?
Захотів - посидів на кухні, чи побавився з малими.
Захотів - пішов в одну з кімнат відпочити, або теж побавитись з малими.
І до холодильника підходжу, коли захочу!
Я Ж - В СЕБЕ ДОМА!!!
"Володар долі!"©
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Додано: Вів 24 лис, 2020 16:44
BIGor написав: Faceless написав:
Ну кто как. У многих большая кухня-гостиная - место, где проводится бОльшая часть времени дома. По сути заменяет "залу"
Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА. Эли это люди насмотревшиеся сериал "Друзья" и которые хотят "как в Америке"?
кухня в 18м2 (+потенциал от лоджии)- это кухня-гостинная, где можно принять гостей или проводить совместно с семьей время. Остальные-же комнаты - это личное пространство, сппльни, кабинет, спортзал и тд.
Все под конкретные потребности, конечно, кому-то и кавалирки совмещенной с санузлом достаточно, а кому-то "отдельный санузел на мастербедрум"(с) нужен.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 16:52
airmax78 написав:
Сколько лет назад у вас в последний раз ночевали гости дома? Это случается 1 раз в 2-5-10 лет. Мысль о том куда, в случае чего, положить гостей вообще не должна беспокоить человека при выборе квартиры. Даже в голову не должна приходить. Это мысль из разряда: а куда, в случае чего, я поставлю рояль?
А ВЫ не знаете? Тююю
Новый тренд модных дизайнеров - в каждой кавалирке должна быть рояльная.
Бегом дизайн-проект на доработку.
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