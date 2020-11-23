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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5682568356845685

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:37

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:43

Життя - вдалось! ©)))

  sequence написав:
  Долярчик написав:..
А як втомився від активності - пішов собі в дитячу, чи спальню-кімнату і відпочиваєш/строчиш на форумі розумні речі :D

в смысле? тупо там прячешься все время, пока все не заснут, а потом, крадучись, прорываешься к холодильнику?

Чого зразу так?
Захотів - посидів на кухні, чи побавився з малими.
Захотів - пішов в одну з кімнат відпочити, або теж побавитись з малими.

І до холодильника підходжу, коли захочу!
Я Ж - В СЕБЕ ДОМА!!!

"Володар долі!"© :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:44

  BIGor написав:
  Faceless написав:Ну кто как. У многих большая кухня-гостиная - место, где проводится бОльшая часть времени дома. По сути заменяет "залу"

Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА. Эли это люди насмотревшиеся сериал "Друзья" и которые хотят "как в Америке"?


кухня в 18м2 (+потенциал от лоджии)- это кухня-гостинная, где можно принять гостей или проводить совместно с семьей время. Остальные-же комнаты - это личное пространство, сппльни, кабинет, спортзал и тд.
Все под конкретные потребности, конечно, кому-то и кавалирки совмещенной с санузлом достаточно, а кому-то "отдельный санузел на мастербедрум"(с) нужен.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:52

  airmax78 написав:Сколько лет назад у вас в последний раз ночевали гости дома? Это случается 1 раз в 2-5-10 лет. Мысль о том куда, в случае чего, положить гостей вообще не должна беспокоить человека при выборе квартиры. Даже в голову не должна приходить. Это мысль из разряда: а куда, в случае чего, я поставлю рояль?


А ВЫ не знаете? Тююю
Новый тренд модных дизайнеров - в каждой кавалирке должна быть рояльная.
Бегом дизайн-проект на доработку.
rjkz
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