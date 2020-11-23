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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5683568456855686>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:37

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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:43

Життя - вдалось! ©)))

  sequence написав:
  Долярчик написав:..
А як втомився від активності - пішов собі в дитячу, чи спальню-кімнату і відпочиваєш/строчиш на форумі розумні речі :D

в смысле? тупо там прячешься все время, пока все не заснут, а потом, крадучись, прорываешься к холодильнику?

Чого зразу так?
Захотів - посидів на кухні, чи побавився з малими.
Захотів - пішов в одну з кімнат відпочити, або теж побавитись з малими.

І до холодильника підходжу, коли захочу!
Я Ж - В СЕБЕ ДОМА!!!

"Володар долі!"© :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:44

  BIGor написав:
  Faceless написав:Ну кто как. У многих большая кухня-гостиная - место, где проводится бОльшая часть времени дома. По сути заменяет "залу"

Интересно, кто эти многие, если 95% населения живет в советском жилье, где кухня от 6 до 9 метров максимум? Привычка у людей собираться и проводится бОльшую часть времени на 6 кв. метрах? Хочу понять ту ЦА. Эли это люди насмотревшиеся сериал "Друзья" и которые хотят "как в Америке"?


кухня в 18м2 (+потенциал от лоджии)- это кухня-гостинная, где можно принять гостей или проводить совместно с семьей время. Остальные-же комнаты - это личное пространство, сппльни, кабинет, спортзал и тд.
Все под конкретные потребности, конечно, кому-то и кавалирки совмещенной с санузлом достаточно, а кому-то "отдельный санузел на мастербедрум"(с) нужен.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:52

  airmax78 написав:Сколько лет назад у вас в последний раз ночевали гости дома? Это случается 1 раз в 2-5-10 лет. Мысль о том куда, в случае чего, положить гостей вообще не должна беспокоить человека при выборе квартиры. Даже в голову не должна приходить. Это мысль из разряда: а куда, в случае чего, я поставлю рояль?


А ВЫ не знаете? Тююю
Новый тренд модных дизайнеров - в каждой кавалирке должна быть рояльная.
Бегом дизайн-проект на доработку.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:48

господа бизнесмены, оцените
Продается доходная квартира в ЖК «Комфорт-Таун» (Киев) \ Готовая квартира под аренду с доходностью 25% годовых 4 студии из 3-к кв 86 м2 Изначально 3к квартира 86 м2, в которой сделан ремонт с перепланировкой (см. фото). В итоге она разделена на 4 квартиры-студии “смарт” формата. Фактически это 4 отдельные полноценные мини-квартиры. Стильные, светлые и уютные. Недорогое арендное жилье в ЖК комфорт-класса, которое всегда будет востребовано. ЖК «Комфорт-Таун» имеет закрытую охраняемую территорию, свою инфраструктуру: школы, детсады, магазины, салоны, рестораны, «Новус», Спорт-лайф, крытые многоуровневые паркинги, охрана, много зелени и прогулочных площадок. Сейчас все 4 “смарта” сданы долгосрочно и приносят общий доход $15,4 тысячи в год. До карантина сдавались посуточно и приносили общий доход $23,1 тысячи в год. После карантина будет столько же или больше (с учетом роста цен). Дом монолитно-каркасный, спецпроект 2015 года постройки. Потолки 2,7 метров. Высокие окна. Сделан ремонт и отделка из качественных материалов, без брака, с проработкой деталей. Установлены новая техника и крепкая удобная мебель. Пол покрыт ламинатом и плиткой. Мокрые точки разведены надежно, незаметно и безопасно, с соблюдением всех требований. К каждом из четырех “смартов” есть свои отдельные: - входная дверь и прихожая - санузел с душем и бойлером - мини-кухня с СВЧ и эл. плитой - жилое пространство - двуспальная кровать - большой телевизор - кондиционер - 1-2 окна с видом на ЖК Общие только: вход, вестибюль с кладовками и стиральной машинкой. Сумма сделки: $100 тысяч. Форма сделки - переуступка рассрочки. Переоформление рассрочки стоит 1500 долл. Делим пополам: по 750 долл. Больше никаких расходов и налогов на сделку нет. Общая стоимость квартиры с учетом затрат на перепланировку и ремонт - $150 тысяч. Остаток по рассрочке - $60 тысяч с учетом процентов на 3 года - окупается за счет доходов от аренды. За $100 тысяч первоначально вложенных средств через 3 года вы получаете в полную собственность ликвидный доходный объект недвижимости стоимостью от $150 тысяч. Дальше вы можете: Продать квартиру за $150 тысяч и получить $50 тысяч прибыли. Доходность за 3 года = 50 тыс / 100 тыс / 3 года х 100% = 16,7% годовых. Сдавать в аренду, скажем, еще 3 года и получить ~$150 тысяч прибыли. Доходность за 6 лет = 150 тыс / 100 тыс / 6 лет х 100% = 25% годовых. И это только доходы от аренды! Без учета роста стоимости при продаже жилья. Подробные расчеты вышлю по запросу. Цена - 2 855 000 грн


https://ua.m2bomber.com/obj/694408738/v ... 25-godovih
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:50

  sequence написав:как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.
Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.
Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))


Наверно зависит от ЦА.
Захаживал я как то к одной подруге, у нее даже на кухне жила арендаторша.
Обое молодые около 25-30 лет.
Никогда не видел что-бы что-то серьезное там готовилось.
Максимум пицу разогреть в микроволновке.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:54

  flyman написав:
  sequence написав:
  Faceless написав:.. но инд счетчик добавляет удобства и возможности жёстко сэкономить в случае чего ценой комфорта.
..

не помню где, вроде в Польше есть закон, запрещающий греть квартиру за счет соседей, прикручивая счетчики. Это для любителей "жёстко сэкономить"

жив в Польщі, не чув про такий закон,
там МОПів, як таких і нема, ліфт і вхід з тераси


В Німеччині точно нема. Гріюсь за рахунок сусідів.
Мені комфортно.
Погано люду з Африки. Опалення дороге. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:57

Инвестиции в жилье за январь-сентябрь 2020-го упали на 34% (13 млрд грн) к аналогичному периоду 2019-го - с 38,4 до 25,4 млрд грн.

Вот, собственно, и цена трепа растишек об "ажиотаже, дефиците и очередях". В долларах падение и вовсе превышает 40%.

Причем квартал от квартала становится только хуже. Так, падение в январе-марте составило 10%, в январе-июне - уже 20%, ну а в январе-сентябре - все 34%.

Продолжаем наблюдать...

http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 2019_u.xls
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... _2020.xlsx
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 24 лис, 2020 17:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:58

  Хомякоид написав:
  flyman написав:
  sequence написав: не помню где, вроде в Польше есть закон, запрещающий греть квартиру за счет соседей, прикручивая счетчики. Это для любителей "жёстко сэкономить"

жив в Польщі, не чув про такий закон,
там МОПів, як таких і нема, ліфт і вхід з тераси


В Німеччині точно нема. Гріюсь за рахунок сусідів.
Мені комфортно.
Погано люду з Африки. Опалення дороге. :D

тут пишуть, що поляки за таке в буцегарню відправляють
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:04

  flyman написав:тут пишуть, що поляки за таке в буцегарню відправляють


Запитаю в німців чи таке є. Ніколи не чув.
В мене на лічильниках тепла 0 за рік. Проблем не виникало.
Повертають в кінці року за невикористане опалення.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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