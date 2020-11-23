в поляків це національний вид спорту прибіднятися і розказувати як їх щімить влада.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:08
в поляків це національний вид спорту прибіднятися і розказувати як їх щімить влада.
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Додано: Вів 24 лис, 2020 18:22
Комфортно?!
Жить с бедными африканцами и еще подогреваться за их счет, чтоб вода в унитазе не замерзла?!
Нах тогда такая Европа.
Украинцы так жить не должны. Пусть так немцы живут со своими африканскими гостями.
Возвращайся домой.
У нас в квартирах Ташкент.
Додано: Вів 24 лис, 2020 18:38
Мне комфорно когда прохладно. Я не ощущаю дискомфорт.
Да и здесь зимы теплее, снег 2-3 раза идет за год, тает за несколько часов.
Морозов уже не помню.
Чего не хватает, так это беговых лыж.
Любил вокруг Чабаны-парадиз зимой на лыжах кататься.
Мои таланты оценили. Один раз на корпоративные соревнования от моей организации в Инсбрук отправили. Там конечно такие зубры, с ними не потягаешься.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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