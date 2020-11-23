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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5683568456855686

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:08

  Хомякоид написав:
  flyman написав:тут пишуть, що поляки за таке в буцегарню відправляють


Запитаю в німців чи таке є. Ніколи не чув.
В мене на лічильниках тепла 0 за рік. Проблем не виникало.
Повертають в кінці року за невикористане опалення.

в поляків це національний вид спорту прибіднятися і розказувати як їх щімить влада.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:22

  Хомякоид написав: В Німеччині точно нема. Гріюсь за рахунок сусідів.
Мені комфортно.
Погано люду з Африки. Опалення дороге. :D


Комфортно?! :roll:
Жить с бедными африканцами и еще подогреваться за их счет, чтоб вода в унитазе не замерзла?! :shock:
Нах тогда такая Европа.
Украинцы так жить не должны. Пусть так немцы живут со своими африканскими гостями.
Возвращайся домой.
У нас в квартирах Ташкент. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:38

  Libo написав:
  Хомякоид написав: В Німеччині точно нема. Гріюсь за рахунок сусідів.
Мені комфортно.
Погано люду з Африки. Опалення дороге. :D


Комфортно?! :roll:
Жить с бедными африканцами и еще подогреваться за их счет, чтоб вода в унитазе не замерзла?! :shock:
Нах тогда такая Европа.
Украинцы так жить не должны. Пусть так немцы живут со своими африканскими гостями.
Возвращайся домой.
У нас в квартирах Ташкент. :o


Мне комфорно когда прохладно. Я не ощущаю дискомфорт.
Да и здесь зимы теплее, снег 2-3 раза идет за год, тает за несколько часов.
Морозов уже не помню.
Чего не хватает, так это беговых лыж.
Любил вокруг Чабаны-парадиз зимой на лыжах кататься.
Мои таланты оценили. Один раз на корпоративные соревнования от моей организации в Инсбрук отправили. Там конечно такие зубры, с ними не потягаешься. :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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