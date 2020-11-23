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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5684568556865687>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:08

  Хомякоид написав:
  flyman написав:тут пишуть, що поляки за таке в буцегарню відправляють


Запитаю в німців чи таке є. Ніколи не чув.
В мене на лічильниках тепла 0 за рік. Проблем не виникало.
Повертають в кінці року за невикористане опалення.

в поляків це національний вид спорту прибіднятися і розказувати як їх щімить влада.
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flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:22

  Хомякоид написав: В Німеччині точно нема. Гріюсь за рахунок сусідів.
Мені комфортно.
Погано люду з Африки. Опалення дороге. :D


Комфортно?! :roll:
Жить с бедными африканцами и еще подогреваться за их счет, чтоб вода в унитазе не замерзла?! :shock:
Нах тогда такая Европа.
Украинцы так жить не должны. Пусть так немцы живут со своими африканскими гостями.
Возвращайся домой.
У нас в квартирах Ташкент. :o
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:38

  Libo написав:
  Хомякоид написав: В Німеччині точно нема. Гріюсь за рахунок сусідів.
Мені комфортно.
Погано люду з Африки. Опалення дороге. :D


Комфортно?! :roll:
Жить с бедными африканцами и еще подогреваться за их счет, чтоб вода в унитазе не замерзла?! :shock:
Нах тогда такая Европа.
Украинцы так жить не должны. Пусть так немцы живут со своими африканскими гостями.
Возвращайся домой.
У нас в квартирах Ташкент. :o


Мне комфорно когда прохладно. Я не ощущаю дискомфорт.
Да и здесь зимы теплее, снег 2-3 раза идет за год, тает за несколько часов.
Морозов уже не помню.
Чего не хватает, так это беговых лыж.
Любил вокруг Чабаны-парадиз зимой на лыжах кататься.
Мои таланты оценили. Один раз на корпоративные соревнования от моей организации в Инсбрук отправили. Там конечно такие зубры, с ними не потягаешься. :shock:
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 18:57

  sequence написав:как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.
Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.
Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))

У меня мультиварка бесшумно работала. Даже не знала, что они шумят.
Наверное, от образа жизни зависит. Моя знакомая готовит три раза в день себе и двум детям каждому разное. Если целый день в кухне все шкварчит, жарится и парится, то да, кухня должна быть в отдельном помещении. А если тратить на приготовление еды 20-30 минут, да еще и с мультиваркой, то не вижу большой проблемы в кухне-гостиной. Главное, чтоб соседи сверху в футбол не играли))
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:08

  Хомякоид написав: В Німеччині точно нема. Гріюсь за рахунок сусідів.
Мені комфортно.

Москаль везде москаль
Жажда халявы - не стребима
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:22

  pesikot написав:Москаль везде москаль


А что он москаль? :roll: Какая мерзость! :shock:
Тогда да, лучше пусть там в Германии. У нас и без него этой нечисти предостаточно. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:40

  Serg-ik написав:господа бизнесмены, оцените
Продается доходная квартира в ЖК «Комфорт-Таун» (Киев) \ Готовая квартира под аренду с доходностью 25% годовых 4 студии из 3-к кв 86 м2 Изначально 3к квартира 86 м2, в которой сделан ремонт с перепланировкой (см. фото). В итоге она разделена на 4 квартиры-студии “смарт” формата. Фактически это 4 отдельные полноценные мини-квартиры. Стильные, светлые и уютные. Недорогое арендное жилье в ЖК комфорт-класса, которое всегда будет востребовано. ЖК «Комфорт-Таун» имеет закрытую охраняемую территорию, свою инфраструктуру: школы, детсады, магазины, салоны, рестораны, «Новус», Спорт-лайф, крытые многоуровневые паркинги, охрана, много зелени и прогулочных площадок. Сейчас все 4 “смарта” сданы долгосрочно и приносят общий доход $15,4 тысячи в год. До карантина сдавались посуточно и приносили общий доход $23,1 тысячи в год. После карантина будет столько же или больше (с учетом роста цен). Дом монолитно-каркасный, спецпроект 2015 года постройки. Потолки 2,7 метров. Высокие окна. Сделан ремонт и отделка из качественных материалов, без брака, с проработкой деталей. Установлены новая техника и крепкая удобная мебель. Пол покрыт ламинатом и плиткой. Мокрые точки разведены надежно, незаметно и безопасно, с соблюдением всех требований. К каждом из четырех “смартов” есть свои отдельные: - входная дверь и прихожая - санузел с душем и бойлером - мини-кухня с СВЧ и эл. плитой - жилое пространство - двуспальная кровать - большой телевизор - кондиционер - 1-2 окна с видом на ЖК Общие только: вход, вестибюль с кладовками и стиральной машинкой. Сумма сделки: $100 тысяч. Форма сделки - переуступка рассрочки. Переоформление рассрочки стоит 1500 долл. Делим пополам: по 750 долл. Больше никаких расходов и налогов на сделку нет. Общая стоимость квартиры с учетом затрат на перепланировку и ремонт - $150 тысяч. Остаток по рассрочке - $60 тысяч с учетом процентов на 3 года - окупается за счет доходов от аренды. За $100 тысяч первоначально вложенных средств через 3 года вы получаете в полную собственность ликвидный доходный объект недвижимости стоимостью от $150 тысяч. Дальше вы можете: Продать квартиру за $150 тысяч и получить $50 тысяч прибыли. Доходность за 3 года = 50 тыс / 100 тыс / 3 года х 100% = 16,7% годовых. Сдавать в аренду, скажем, еще 3 года и получить ~$150 тысяч прибыли. Доходность за 6 лет = 150 тыс / 100 тыс / 6 лет х 100% = 25% годовых. И это только доходы от аренды! Без учета роста стоимости при продаже жилья. Подробные расчеты вышлю по запросу. Цена - 2 855 000 грн


https://ua.m2bomber.com/obj/694408738/v ... 25-godovih

Таких "бизнесменов" линчевать надо, с принудительным демонтажом всего, что понаделали в квартире и продажей ее с аукциона
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:46

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:господа бизнесмены, оцените
Продается доходная квартира в ЖК «Комфорт-Таун» (Киев) \ Готовая квартира под аренду с доходностью 25% годовых 4 студии из 3-к кв 86 м2 Изначально 3к квартира 86 м2, в которой сделан ремонт с перепланировкой (см. фото). В итоге она разделена на 4 квартиры-студии “смарт” формата. Фактически это 4 отдельные полноценные мини-квартиры. Стильные, светлые и уютные. Недорогое арендное жилье в ЖК комфорт-класса, которое всегда будет востребовано. ЖК «Комфорт-Таун» имеет закрытую охраняемую территорию, свою инфраструктуру: школы, детсады, магазины, салоны, рестораны, «Новус», Спорт-лайф, крытые многоуровневые паркинги, охрана, много зелени и прогулочных площадок. Сейчас все 4 “смарта” сданы долгосрочно и приносят общий доход $15,4 тысячи в год. До карантина сдавались посуточно и приносили общий доход $23,1 тысячи в год. После карантина будет столько же или больше (с учетом роста цен). Дом монолитно-каркасный, спецпроект 2015 года постройки. Потолки 2,7 метров. Высокие окна. Сделан ремонт и отделка из качественных материалов, без брака, с проработкой деталей. Установлены новая техника и крепкая удобная мебель. Пол покрыт ламинатом и плиткой. Мокрые точки разведены надежно, незаметно и безопасно, с соблюдением всех требований. К каждом из четырех “смартов” есть свои отдельные: - входная дверь и прихожая - санузел с душем и бойлером - мини-кухня с СВЧ и эл. плитой - жилое пространство - двуспальная кровать - большой телевизор - кондиционер - 1-2 окна с видом на ЖК Общие только: вход, вестибюль с кладовками и стиральной машинкой. Сумма сделки: $100 тысяч. Форма сделки - переуступка рассрочки. Переоформление рассрочки стоит 1500 долл. Делим пополам: по 750 долл. Больше никаких расходов и налогов на сделку нет. Общая стоимость квартиры с учетом затрат на перепланировку и ремонт - $150 тысяч. Остаток по рассрочке - $60 тысяч с учетом процентов на 3 года - окупается за счет доходов от аренды. За $100 тысяч первоначально вложенных средств через 3 года вы получаете в полную собственность ликвидный доходный объект недвижимости стоимостью от $150 тысяч. Дальше вы можете: Продать квартиру за $150 тысяч и получить $50 тысяч прибыли. Доходность за 3 года = 50 тыс / 100 тыс / 3 года х 100% = 16,7% годовых. Сдавать в аренду, скажем, еще 3 года и получить ~$150 тысяч прибыли. Доходность за 6 лет = 150 тыс / 100 тыс / 6 лет х 100% = 25% годовых. И это только доходы от аренды! Без учета роста стоимости при продаже жилья. Подробные расчеты вышлю по запросу. Цена - 2 855 000 грн


https://ua.m2bomber.com/obj/694408738/v ... 25-godovih

Таких "бизнесменов" линчевать надо, с принудительным демонтажом всего, что понаделали в квартире и продажей ее с аукциона

Школа Мрочковского и сюда дошла :(
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:52

  Libo написав:
  pesikot написав:Москаль везде москаль


А что он москаль? :roll: Какая мерзость! :shock:
Тогда да, лучше пусть там в Германии. У нас и без него этой нечисти предостаточно. :oops:

порохоботна вишивата пише на язику, а "москалі" українською, диво тай годі.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 24 лис, 2020 19:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:52

  Libo написав:
  pesikot написав:Москаль везде москаль


А что он москаль? :roll: Какая мерзость! :shock:
Тогда да, лучше пусть там в Германии. У нас и без него этой нечисти предостаточно. :oops:


Как в том анекдте.
-Вы слышали, все говорят, что у Рабиновича дочь проститутка?

- Позвольте, но у него ж два сына и нет дочери! –

- Ну и что?! Теперь пусть попробует отмыться перед всем Привозом.

Если я москаль то я себе завидую. Выучить украинский язык для москаля это подвиг. Аж завидовать стал своим талантам. Все таки третий иностранный язык который я оказываеться выучил.
А у песикота к проблемам с начальной математикой запишем еще отсутсвие элементарных аналитических спообностей.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 24 лис, 2020 19:56, всього редагувалось 2 разів.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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