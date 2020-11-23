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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5684568556865687

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:55

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:господа бизнесмены, оцените
Продается доходная квартира в ЖК «Комфорт-Таун» (Киев) \ Готовая квартира под аренду с доходностью 25% годовых 4 студии из 3-к кв 86 м2 Изначально 3к квартира 86 м2, в которой сделан ремонт с перепланировкой (см. фото). В итоге она разделена на 4 квартиры-студии “смарт” формата. Фактически это 4 отдельные полноценные мини-квартиры. Стильные, светлые и уютные. Недорогое арендное жилье в ЖК комфорт-класса, которое всегда будет востребовано. ЖК «Комфорт-Таун» имеет закрытую охраняемую территорию, свою инфраструктуру: школы, детсады, магазины, салоны, рестораны, «Новус», Спорт-лайф, крытые многоуровневые паркинги, охрана, много зелени и прогулочных площадок. Сейчас все 4 “смарта” сданы долгосрочно и приносят общий доход $15,4 тысячи в год. До карантина сдавались посуточно и приносили общий доход $23,1 тысячи в год. После карантина будет столько же или больше (с учетом роста цен). Дом монолитно-каркасный, спецпроект 2015 года постройки. Потолки 2,7 метров. Высокие окна. Сделан ремонт и отделка из качественных материалов, без брака, с проработкой деталей. Установлены новая техника и крепкая удобная мебель. Пол покрыт ламинатом и плиткой. Мокрые точки разведены надежно, незаметно и безопасно, с соблюдением всех требований. К каждом из четырех “смартов” есть свои отдельные: - входная дверь и прихожая - санузел с душем и бойлером - мини-кухня с СВЧ и эл. плитой - жилое пространство - двуспальная кровать - большой телевизор - кондиционер - 1-2 окна с видом на ЖК Общие только: вход, вестибюль с кладовками и стиральной машинкой. Сумма сделки: $100 тысяч. Форма сделки - переуступка рассрочки. Переоформление рассрочки стоит 1500 долл. Делим пополам: по 750 долл. Больше никаких расходов и налогов на сделку нет. Общая стоимость квартиры с учетом затрат на перепланировку и ремонт - $150 тысяч. Остаток по рассрочке - $60 тысяч с учетом процентов на 3 года - окупается за счет доходов от аренды. За $100 тысяч первоначально вложенных средств через 3 года вы получаете в полную собственность ликвидный доходный объект недвижимости стоимостью от $150 тысяч. Дальше вы можете: Продать квартиру за $150 тысяч и получить $50 тысяч прибыли. Доходность за 3 года = 50 тыс / 100 тыс / 3 года х 100% = 16,7% годовых. Сдавать в аренду, скажем, еще 3 года и получить ~$150 тысяч прибыли. Доходность за 6 лет = 150 тыс / 100 тыс / 6 лет х 100% = 25% годовых. И это только доходы от аренды! Без учета роста стоимости при продаже жилья. Подробные расчеты вышлю по запросу. Цена - 2 855 000 грн


https://ua.m2bomber.com/obj/694408738/v ... 25-godovih

Таких "бизнесменов" линчевать надо, с принудительным демонтажом всего, что понаделали в квартире и продажей ее с аукциона

все як Долярчик хотів, готовий бізнес 25% річних, берем 10% іпотеку, 15% чесно зароблених.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 19:58

flyman В польской квартире, в новострое, обратил внимание на то, что регулятор на батарее имеет минимальное значение "2"
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