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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5685568656875688>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:17

  Faceless написав:
  Serg-ik написав:господа бизнесмены, оцените
Продается доходная квартира в ЖК «Комфорт-Таун» (Киев) \ Готовая квартира под аренду с доходностью 25% годовых 4 студии из 3-к кв 86 м2 Изначально 3к квартира 86 м2, в которой сделан ремонт с перепланировкой (см. фото). В итоге она разделена на 4 квартиры-студии “смарт” формата. Фактически это 4 отдельные полноценные мини-квартиры. Стильные, светлые и уютные. Недорогое арендное жилье в ЖК комфорт-класса, которое всегда будет востребовано. ЖК «Комфорт-Таун» имеет закрытую охраняемую территорию, свою инфраструктуру: школы, детсады, магазины, салоны, рестораны, «Новус», Спорт-лайф, крытые многоуровневые паркинги, охрана, много зелени и прогулочных площадок. Сейчас все 4 “смарта” сданы долгосрочно и приносят общий доход $15,4 тысячи в год. До карантина сдавались посуточно и приносили общий доход $23,1 тысячи в год. После карантина будет столько же или больше (с учетом роста цен). Дом монолитно-каркасный, спецпроект 2015 года постройки. Потолки 2,7 метров. Высокие окна. Сделан ремонт и отделка из качественных материалов, без брака, с проработкой деталей. Установлены новая техника и крепкая удобная мебель. Пол покрыт ламинатом и плиткой. Мокрые точки разведены надежно, незаметно и безопасно, с соблюдением всех требований. К каждом из четырех “смартов” есть свои отдельные: - входная дверь и прихожая - санузел с душем и бойлером - мини-кухня с СВЧ и эл. плитой - жилое пространство - двуспальная кровать - большой телевизор - кондиционер - 1-2 окна с видом на ЖК Общие только: вход, вестибюль с кладовками и стиральной машинкой. Сумма сделки: $100 тысяч. Форма сделки - переуступка рассрочки. Переоформление рассрочки стоит 1500 долл. Делим пополам: по 750 долл. Больше никаких расходов и налогов на сделку нет. Общая стоимость квартиры с учетом затрат на перепланировку и ремонт - $150 тысяч. Остаток по рассрочке - $60 тысяч с учетом процентов на 3 года - окупается за счет доходов от аренды. За $100 тысяч первоначально вложенных средств через 3 года вы получаете в полную собственность ликвидный доходный объект недвижимости стоимостью от $150 тысяч. Дальше вы можете: Продать квартиру за $150 тысяч и получить $50 тысяч прибыли. Доходность за 3 года = 50 тыс / 100 тыс / 3 года х 100% = 16,7% годовых. Сдавать в аренду, скажем, еще 3 года и получить ~$150 тысяч прибыли. Доходность за 6 лет = 150 тыс / 100 тыс / 6 лет х 100% = 25% годовых. И это только доходы от аренды! Без учета роста стоимости при продаже жилья. Подробные расчеты вышлю по запросу. Цена - 2 855 000 грн


https://ua.m2bomber.com/obj/694408738/v ... 25-godovih

Таких "бизнесменов" линчевать надо, с принудительным демонтажом всего, что понаделали в квартире и продажей ее с аукциона

Последователи Мрочковского. Ну хорошо хоть они это сделали на 1м этаже - не юзают обший лифт и не устроили канализацию соседям над жилыми комнатами.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:23

  kingkongovets написав:
  hume написав:Можно было бы сравнить при одинаковом качестве услуг. Но как правило получится 7 грн м. кв. в старом фонде с жэком, который нихрена не делает, против 15 грн в новострое с управляющей компанией.

Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.


так я ведь не о качестве услуг говорю, я просто хочу для себя наконец выяснить какова на самом деле разница между коммунальными платежами в старых и новых домах, а то на форуме усиленно форсится и продвигается тезис о том, что непомерные платежи за цо в домах с вертикальной разводкой разорят в итоге их владельцев и от них поэтому надо как можно скорее избавляться - а оказывается это всего лишь манипуляция

новострой 11г, прицентралье
одноподъездный дом на 114кв, 4 лифта
УК 6,8грн/м2, вопросов по обслуживанию в принципе нет
как то так...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:29

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:серж-ИКу рекомендую реально задуматься
есть время до пятницы
в Генезисе можно будет взять 3к 86м2 порядка 60+куе, ИМХО планировка хорошая, кухня 20м2, немаленькие спальни, только 1 окно выходит на Гетьмана.
и да, это не стеб

я на дороге ( не "у дороги", а "на дороге") жить не буду

вольному воля, ждите дальше)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бльооооо: https://t.me/elektrovesti/1222
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:41

  airmax78 написав:Бльооооо: https://t.me/elektrovesti/1222
еще надо поросят на балконах держать
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:43

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
Таких "бизнесменов" линчевать надо, с принудительным демонтажом всего, что понаделали в квартире и продажей ее с аукциона

Последователи Мрочковского. Ну хорошо хоть они это сделали на 1м этаже - не юзают обший лифт и не устроили канализацию соседям над жилыми комнатами.


в коммерческом помещении можно сделать мокрые точки, в том числе на 1 этаже. В Сибирской Конфедерации.

если 3к квартира с планировкой, где можно сделать 3-смарта без мокрых точек.
То почему бы не сделать? (Если быть упоротым на голову :))
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 20:57

  Libo написав:
  pesikot написав:Москаль везде москаль


А что он москаль? :roll: Какая мерзость! :shock:
Тогда да, лучше пусть там в Германии. У нас и без него этой нечисти предостаточно. :oops:

Вас, что в Европах, Америках и Африках не научили, что гадить на лужайках это нонсенс?
Ну или убирать за собой, как минимум. Сouleur locale ничем не выветрить. :wink:
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:все як Долярчик хотів, готовий бізнес 25% річних, берем 10% іпотеку, 15% чесно зароблених

Ну от, а то кажуть - "не працює таке в нас, не працює!" :D :D:D
Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 24 лис, 2020 21:25, всього редагувалось 1 раз.
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:22

  dir написав:flyman В польской квартире, в новострое, обратил внимание на то, что регулятор на батарее имеет минимальное значение "2"

це знущання над вільнолюдьом
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:25

  ruvex написав:
  Libo написав:А что он москаль? :roll: Какая мерзость! :shock:
Тогда да, лучше пусть там в Германии. У нас и без него этой нечисти предостаточно. :oops:

Вас, что в Европах, Америках и Африках не научили, что гадить на лужайках это нонсенс?

А вас? Запах русского свинарника от вашего изысканного воспитания так и прёт.
Навоз. Скотина. Москали. :lol:
Libo
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