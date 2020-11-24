Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Нещодавно Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду розглянув справу про стягнення із забудовника моральної шкоди в розмірі 350 000 грн за те, що він несвоєчасно здав житло в експлуатацію, та скасував попередні рішення, якими було відмовлено у задоволенні позову.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 24 лис, 2020 21:38, всього редагувалось 1 раз.