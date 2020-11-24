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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5685568656875688

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:29

поставив остаточне очко

  airmax78 написав:Бльооооо: https://t.me/elektrovesti/1222


https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/26/666621/

Верховний Суд поставив остаточне очко у справі Демеївського кварталу проти КМДА.
Житловий комплекс Демеївський квартал виграв суд...


там ще є рішення про відшкодування моральних збитків

https://mind.ua/news/20218626-verhovnij-sud-zadovolniv-pozov-pro-styagnennya-iz-zabudovnika-moralnoyi-shkodi-za-nesvoechasnu-zdachu-zhi

Нещодавно Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду розглянув справу про стягнення із забудовника моральної шкоди в розмірі 350 000 грн за те, що він несвоєчасно здав житло в експлуатацію, та скасував попередні рішення, якими було відмовлено у задоволенні позову.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 24 лис, 2020 21:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:32

  flyman написав:
  airmax78 написав:Бльооооо: https://t.me/elektrovesti/1222


https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/26/666621/

Верховний Суд поставив остаточне очко у справі Демеївського кварталу проти КМДА.
Житловий комплекс Демеївський квартал виграв суд...


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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:33

  adeges написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Бльооооо: https://t.me/elektrovesti/1222


https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/26/666621/

Верховний Суд поставив остаточне очко у справі Демеївського кварталу проти КМДА.
Житловий комплекс Демеївський квартал виграв суд...


Как жили мы в бесправной стране, так и будем жить


Оплатите счет инвесторам, граждане киевляне)
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:39

  remark написав:Оплатите счет инвесторам, граждане киевляне)

так вибрали мера та КМДА, в чому проблема?
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flyman
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  #<1 ... 5685568656875688
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