Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Finanziere написав:Слишком маленькое расхождение. Двушка в Зелёном острове и трёшка в чешке- разница в отоплении более 1000 грн.
почему вы тоже сравниваете только платежи за цо? а если сравнить среднегодовой ежемесячный платеж там и там (хотя вообще то сравнивать надо сравнимое - двушку с двушкой, например) - то какая разница получится? неужели это только меня одного интересует?
Не разрушайте идиллическую картину. А то вдруг окажется, что сумма всех платежей за месяц в новострое окажется выше чем в шлачке. Пожалуй самую большую лепту в сей "неожиданный" факт, внесёт платёж УК "от застройщика"
drevlyanin написав: А как же модные мопы и вот это фсё? Лестницы и этажи не отличаются от сурового эконома Интергала около трубы котельной на Академгородке. Или главное парадный вход боль-мень слепить а остальное фигня? Кстати, думаю вы уже в курсе, что вильнолюди уже начали свой поминальный танец над комплексом? А ведь ещё и ключей почти никто не получил.
Что именно имеется в виду? В ОП тельняшки рвали на груди, что если только какая-то сцуко только попробует что-то остеклить и кондер не туда нахлобучить - специальная служба застройщика вывезет вильнолюдыну в лес и закопает, а освободившуюся квартиру снова продаст.
Да гляньте хоть последнюю страницу комплекса на Домике, там есть свежие фотки. Повторяется история Аурума, с жильцами у которых права "равнее". А по поводу тельняшек, мне и в ОП КМБ такие сказки рассказывали. Может ОП ЯГ вам и ремонт на этажах обещал переделать, ну чтоб соответствовать высокому статусу?
drevlyanin написав:Не разрушайте идиллическую картину. А то вдруг окажется, что сумма всех платежей за месяц в новострое окажется выше чем в шлачке. Пожалуй самую большую лепту в сей "неожиданный" факт, внесёт платёж УК "от застройщика"
судя по тому, что на мой вопрос так толком никто и не ответил оно так и есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
drevlyanin написав:Не разрушайте идиллическую картину. А то вдруг окажется, что сумма всех платежей за месяц в новострое окажется выше чем в шлачке. Пожалуй самую большую лепту в сей "неожиданный" факт, внесёт платёж УК "от застройщика"
судя по тому, что на мой вопрос так толком никто и не ответил оно так и есть
Я вроде отписал 6,8грн за м2 УК, остальное по счетчикам по стандартным тарифам
за текущий октябрь отопление МОПов 29грн, отопление в квартире не включалось.
что еще?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
sequence написав:как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена. Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет. Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))
Боже, да сколько мы там готовим?! Когда студио реально большая, это здорово. Вся семья вместе. Одна семья - одна команда. Мама у станка, папа на диване перед теликом, дети тут же в гаджетах дуплятся. Все у всех на виду, перекликаются и делают друг другу замечания. Сели за большой стол, пообедали, посоциализировались. Кому надо - удалился в свою спальню или в кабинет. Укрепляет семью. И еще - ощущение простора!
Опять вы показали себя полным э-э-э теоретиком. Это в каком журнальчике вычитали такие фантазии? Жена будет молча стоять у плиты, когда благоверный в двух метрах футбол смотрит? И детишки, не у себя в комнате развлекаются, а припёрлись пред ясные очи родителей, замечания получать? Вы мне напомнили рассказ соседа, работающего в АН. Был он как то в командировке на севере СССР и познакомился с местным рыбаком-эвенком. Диалог: -сколько ты лет женат Федя(условно) -12 -а сколько у тебя детей? -12! -а где ты живешь? -пойдём покажу. Приходим в большую землянку, внутри одна комната, посредине лежит на полу бревно от стены до стены. -а зачем эта колода здесь валяется, на дрова что ли? -нет, она делит дом на две половины, с этой стороны моя с женой, а с той детская!
drevlyanin написав:Не разрушайте идиллическую картину. А то вдруг окажется, что сумма всех платежей за месяц в новострое окажется выше чем в шлачке. Пожалуй самую большую лепту в сей "неожиданный" факт, внесёт платёж УК "от застройщика"
судя по тому, что на мой вопрос так толком никто и не ответил оно так и есть
Я вроде отписал 6,8грн за м2 УК, остальное по счетчикам по стандартным тарифам
за текущий октябрь отопление МОПов 29грн, отопление в квартире не включалось.
что еще?)
так я спрашивал о среднегодовом месячном тарифе в сравнимых объектах старого и нового фонда сравнимых - это однушку+однушка, например, а не по площади я никак не могу от родителей добиться сколько они платят за свои 72 метра в доме 2007го года - там у них куча всяких льгот, но все равно шото очень много получается, правда они уже старенькие очень, мерзнут постоянно и всегда топят по максимуму а в коммерции с учетом того, что у меня везде электрообогрев, старый фонд кроет новый по экономии как бык овцу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Libo написав:..Ты лежишь и краем глаза наблюдаешь, как она то повернется к тебе задом, то грудью в профиль, то наклонится, то поправит грудь, то волосы ... И ты уже созрел, вместе с её борщом на плите ...
Рано или поздно наступит момент, когда хозяюшка что в фас, что в профиль будет заслонять плиту шириной 60 и лицезрение ее чресл не будет не то чтобы доставлять удовольствие, но борщ, конечно же спасет. Ну и бутылка.