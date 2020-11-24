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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5685568656875688>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:33

  adeges написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Бльооооо: https://t.me/elektrovesti/1222


https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/26/666621/

Верховний Суд поставив остаточне очко у справі Демеївського кварталу проти КМДА.
Житловий комплекс Демеївський квартал виграв суд...


Как жили мы в бесправной стране, так и будем жить


Оплатите счет инвесторам, граждане киевляне)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:39

  remark написав:Оплатите счет инвесторам, граждане киевляне)

так вибрали мера та КМДА, в чому проблема?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:44

  remark написав:
  adeges написав:
  flyman написав:https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/26/666621/

Верховний Суд поставив остаточне очко у справі Демеївського кварталу проти КМДА.
Житловий комплекс Демеївський квартал виграв суд...


Как жили мы в бесправной стране, так и будем жить


Оплатите счет инвесторам, граждане киевляне)

Ага. Сейчас. В КГГА не самоубийцы. Стоит им начать исполнять эту х*рню - их такими решениями завалят.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 21:46

  kingkongovets написав:
  Finanziere написав:Слишком маленькое расхождение. Двушка в Зелёном острове и трёшка в чешке- разница в отоплении более 1000 грн.


почему вы тоже сравниваете только платежи за цо?
а если сравнить среднегодовой ежемесячный платеж там и там (хотя вообще то сравнивать надо сравнимое - двушку с двушкой, например) - то какая разница получится?
неужели это только меня одного интересует?


Не разрушайте идиллическую картину. А то вдруг окажется, что сумма всех платежей за месяц в новострое окажется выше чем в шлачке. Пожалуй самую большую лепту в сей "неожиданный" факт, внесёт платёж УК "от застройщика" :wink:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:04

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
А как же модные мопы и вот это фсё? Лестницы и этажи не отличаются от сурового эконома Интергала около трубы котельной на Академгородке. Или главное парадный вход боль-мень слепить а остальное фигня? Кстати, думаю вы уже в курсе, что вильнолюди уже начали свой поминальный танец над комплексом? А ведь ещё и ключей почти никто не получил. :evil:

Что именно имеется в виду? В ОП тельняшки рвали на груди, что если только какая-то сцуко только попробует что-то остеклить и кондер не туда нахлобучить - специальная служба застройщика вывезет вильнолюдыну в лес и закопает, а освободившуюся квартиру снова продаст.


Да гляньте хоть последнюю страницу комплекса на Домике, там есть свежие фотки. Повторяется история Аурума, с жильцами у которых права "равнее". А по поводу тельняшек, мне и в ОП КМБ такие сказки рассказывали.
Может ОП ЯГ вам и ремонт на этажах обещал переделать, ну чтоб соответствовать высокому статусу?
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:14

  drevlyanin написав:Не разрушайте идиллическую картину. А то вдруг окажется, что сумма всех платежей за месяц в новострое окажется выше чем в шлачке. Пожалуй самую большую лепту в сей "неожиданный" факт, внесёт платёж УК "от застройщика" :wink:


судя по тому, что на мой вопрос так толком никто и не ответил оно так и есть
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:26

  kingkongovets написав:
  drevlyanin написав:Не разрушайте идиллическую картину. А то вдруг окажется, что сумма всех платежей за месяц в новострое окажется выше чем в шлачке. Пожалуй самую большую лепту в сей "неожиданный" факт, внесёт платёж УК "от застройщика" :wink:


судя по тому, что на мой вопрос так толком никто и не ответил оно так и есть

Я вроде отписал
6,8грн за м2 УК, остальное по счетчикам по стандартным тарифам

за текущий октябрь отопление МОПов 29грн, отопление в квартире не включалось.

что еще?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:35

  Libo написав:
  sequence написав:как обладатель большой студии-кухни, скажу, что ну его нах. Кухня должна быть отделена.
Это просто катастрофа - работает мультиварка, жарятся каклеты, вытяжку хрен включишь, бо мешает телевизору в зале, ровно как и шкварчание каклет.
Уж лучше с санузлом объединить, как на фото выше ))


Боже, да сколько мы там готовим?!
Когда студио реально большая, это здорово. Вся семья вместе. Одна семья - одна команда. Мама у станка, папа на диване перед теликом, дети тут же в гаджетах дуплятся. Все у всех на виду, перекликаются и делают друг другу замечания. Сели за большой стол, пообедали, посоциализировались. Кому надо - удалился в свою спальню или в кабинет. Укрепляет семью. И еще - ощущение простора!


Опять вы показали себя полным э-э-э теоретиком. Это в каком журнальчике вычитали такие фантазии? Жена будет молча стоять у плиты, когда благоверный в двух метрах футбол смотрит?
И детишки, не у себя в комнате развлекаются, а припёрлись пред ясные очи родителей, замечания получать? :shock:
Вы мне напомнили рассказ соседа, работающего в АН.
Был он как то в командировке на севере СССР и познакомился с местным рыбаком-эвенком.
Диалог:
-сколько ты лет женат Федя(условно)
-12
-а сколько у тебя детей?
-12!
-а где ты живешь?
-пойдём покажу.
Приходим в большую землянку, внутри одна комната, посредине лежит на полу бревно от стены до стены.
-а зачем эта колода здесь валяется, на дрова что ли?
-нет, она делит дом на две половины, с этой стороны моя с женой, а с той детская! :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:42

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:
  drevlyanin написав:Не разрушайте идиллическую картину. А то вдруг окажется, что сумма всех платежей за месяц в новострое окажется выше чем в шлачке. Пожалуй самую большую лепту в сей "неожиданный" факт, внесёт платёж УК "от застройщика" :wink:


судя по тому, что на мой вопрос так толком никто и не ответил оно так и есть

Я вроде отписал
6,8грн за м2 УК, остальное по счетчикам по стандартным тарифам

за текущий октябрь отопление МОПов 29грн, отопление в квартире не включалось.

что еще?)


так я спрашивал о среднегодовом месячном тарифе в сравнимых объектах старого и нового фонда
сравнимых - это однушку+однушка, например, а не по площади
я никак не могу от родителей добиться сколько они платят за свои 72 метра в доме 2007го года - там у них куча всяких льгот, но все равно шото очень много получается, правда они уже старенькие очень, мерзнут постоянно и всегда топят по максимуму
а в коммерции с учетом того, что у меня везде электрообогрев, старый фонд кроет новый по экономии как бык овцу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:48

  sequence написав:
  Libo написав:..Ты лежишь и краем глаза наблюдаешь, как она то повернется к тебе задом, то грудью в профиль, то наклонится, то поправит грудь, то волосы ... И ты уже созрел, вместе с её борщом на плите ... :oops:

Рано или поздно наступит момент, когда хозяюшка что в фас, что в профиль будет заслонять плиту шириной 60 и лицезрение ее чресл не будет не то чтобы доставлять удовольствие, но борщ, конечно же спасет. Ну и бутылка.


Точно. А финал скорее всего будет такой
https://youtu.be/eKm4zdCY5k0
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