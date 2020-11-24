Додано: Вів 24 лис, 2020 23:08

drevlyanin написав:

Опять вы показали себя полным э-э-э теоретиком. Это в каком журнальчике вычитали такие фантазии? Жена будет молча стоять у плиты, когда благоверный в двух метрах футбол смотрит?



Приходим в большую землянку, внутри одна комната, посредине лежит на полу бревно от стены до стены.

-а зачем эта колода здесь валяется, на дрова что ли?

-нет, она делит дом на две половины, с этой стороны моя с женой, а с той детская! Опять вы показали себя полным э-э-э теоретиком. Это в каком журнальчике вычитали такие фантазии? Жена будет молча стоять у плиты, когда благоверный в двух метрах футбол смотрит?Приходим в большую землянку, внутри одна комната, посредине лежит на полу бревно от стены до стены.-а зачем эта колода здесь валяется, на дрова что ли?-нет, она делит дом на две половины, с этой стороны моя с женой, а с той детская!

Про бревно в студио это точно. Оно нужно. Типо барная стойка или высокий барный стол со стульями. Для того, чтобы отделить секцию для приготовления пищи. Зачем? Чтоб из зоны отдыха или из коридора не были видны секреты приготовления и грязная посуда. Короче, дизайнер все придумает и сделает как в лучших домах.Меня жена будет любить и жалеть, будет разрешать лежать, когда я хочу. Я её сам на кухню пускать не буду. Женщина на кухне такой же преступник, как и за рулём. Без души готовит. Я сам в тыщу раз вкуснее приготовлю. Только часто лень. Но вот порядок навести у меня получается хуже. Короче договоримся, но вот на студио в 40+ кв.м буду категорически настаивать.