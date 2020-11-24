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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5685568656875688

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 22:53

  kingkongovets написав:так я спрашивал о среднегодовом месячном тарифе в сравнимых объектах старого и нового фонда
сравнимых - это однушку+однушка, например, а не по площади

У меня среднемесячный платеж за 1 к. в новом фонде - 662 грн. (цифра основана на платежах за 11 месяцев - декабрь 2019-октябрь 2020). Но будет больше, так как с нового года УК пересматривает тариф.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:03

  Долярчик написав:Чого зразу так?
Захотів - посидів на кухні, чи побавився з малими.
Захотів - пішов в одну з кімнат відпочити, або теж побавитись з малими.

І до холодильника підходжу, коли захочу!
Я Ж - В СЕБЕ ДОМА!!!

"Володар долі!"© :D


https://youtu.be/Iu1IjNlof0g
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:06

  Долярчик написав:Я Ж - В СЕБЕ ДОМА!!!
"Володар долі!"© :D

Это после игры в футбол/баскетбол в квартире сразу стало понятно.
Вы бы, кстати, узнали, кто снизу живет. Может, там какой-то качок, у которого нервишки шалят, который в доступной Вам форме объяснит, что так делать больше не надо.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 23:08

  drevlyanin написав:
Опять вы показали себя полным э-э-э теоретиком. Это в каком журнальчике вычитали такие фантазии? Жена будет молча стоять у плиты, когда благоверный в двух метрах футбол смотрит?

Приходим в большую землянку, внутри одна комната, посредине лежит на полу бревно от стены до стены.
-а зачем эта колода здесь валяется, на дрова что ли?
-нет, она делит дом на две половины, с этой стороны моя с женой, а с той детская! :lol:


Про бревно в студио это точно. Оно нужно. Типо барная стойка или высокий барный стол со стульями. Для того, чтобы отделить секцию для приготовления пищи. Зачем? Чтоб из зоны отдыха или из коридора не были видны секреты приготовления и грязная посуда. Короче, дизайнер все придумает и сделает как в лучших домах.
Меня жена будет любить и жалеть, будет разрешать лежать, когда я хочу. Я её сам на кухню пускать не буду. Женщина на кухне такой же преступник, как и за рулём. Без души готовит. Я сам в тыщу раз вкуснее приготовлю. Только часто лень. Но вот порядок навести у меня получается хуже. Короче договоримся, но вот на студио в 40+ кв.м буду категорически настаивать. :shock:
Libo
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  #<1 ... 5685568656875688
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