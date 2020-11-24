Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Это после игры в футбол/баскетбол в квартире сразу стало понятно. Вы бы, кстати, узнали, кто снизу живет. Может, там какой-то качок, у которого нервишки шалят, который в доступной Вам форме объяснит, что так делать больше не надо.
drevlyanin написав: Опять вы показали себя полным э-э-э теоретиком. Это в каком журнальчике вычитали такие фантазии? Жена будет молча стоять у плиты, когда благоверный в двух метрах футбол смотрит?
Приходим в большую землянку, внутри одна комната, посредине лежит на полу бревно от стены до стены. -а зачем эта колода здесь валяется, на дрова что ли? -нет, она делит дом на две половины, с этой стороны моя с женой, а с той детская!
Про бревно в студио это точно. Оно нужно. Типо барная стойка или высокий барный стол со стульями. Для того, чтобы отделить секцию для приготовления пищи. Зачем? Чтоб из зоны отдыха или из коридора не были видны секреты приготовления и грязная посуда. Короче, дизайнер все придумает и сделает как в лучших домах. Меня жена будет любить и жалеть, будет разрешать лежать, когда я хочу. Я её сам на кухню пускать не буду. Женщина на кухне такой же преступник, как и за рулём. Без души готовит. Я сам в тыщу раз вкуснее приготовлю. Только часто лень. Но вот порядок навести у меня получается хуже. Короче договоримся, но вот на студио в 40+ кв.м буду категорически настаивать.
kingkongovets написав: судя по тому, что на мой вопрос так толком никто и не ответил оно так и есть
Я вроде отписал 6,8грн за м2 УК, остальное по счетчикам по стандартным тарифам
за текущий октябрь отопление МОПов 29грн, отопление в квартире не включалось.
что еще?)
Так у вас дом построен в относительно жирные годы, когда застройщики достаточно зарабатывали на самой стройке. А последние несколько лет всё больше входит в моду после окончания стройки посадить в доме свою УК и доить счастливых новосёлов по максимуму.
Finanziere написав:Слишком маленькое расхождение. Двушка в Зелёном острове и трёшка в чешке- разница в отоплении более 1000 грн.
почему вы тоже сравниваете только платежи за цо? а если сравнить среднегодовой ежемесячный платеж там и там (хотя вообще то сравнивать надо сравнимое - двушку с двушкой, например) - то какая разница получится? неужели это только меня одного интересует?
Можно было бы сравнить при одинаковом качестве услуг. Но как правило получится 7 грн м. кв. в старом фонде с жэком, который нихрена не делает, против 15 грн в новострое с управляющей компанией.
Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.
В случае с Зелёным Островом - 7,45/м2. Остальные расходы меньше, чем в чешке.
Продается доходная квартира в ЖК «Комфорт-Таун» (Киев) \ Готовая квартира под аренду с доходностью 25% годовых 4 студии из 3-к кв 86 м2 Изначально 3к квартира 86 м2, в которой сделан ремонт с перепланировкой (см. фото). В итоге она разделена на 4 квартиры-студии “смарт” формата. Фактически это 4 отдельные полноценные мини-квартиры. Стильные, светлые и уютные. Недорогое арендное жилье в ЖК комфорт-класса, которое всегда будет востребовано. ЖК «Комфорт-Таун» имеет закрытую охраняемую территорию, свою инфраструктуру: школы, детсады, магазины, салоны, рестораны, «Новус», Спорт-лайф, крытые многоуровневые паркинги, охрана, много зелени и прогулочных площадок. Сейчас все 4 “смарта” сданы долгосрочно и приносят общий доход $15,4 тысячи в год. До карантина сдавались посуточно и приносили общий доход $23,1 тысячи в год. После карантина будет столько же или больше (с учетом роста цен). Дом монолитно-каркасный, спецпроект 2015 года постройки. Потолки 2,7 метров. Высокие окна. Сделан ремонт и отделка из качественных материалов, без брака, с проработкой деталей. Установлены новая техника и крепкая удобная мебель. Пол покрыт ламинатом и плиткой. Мокрые точки разведены надежно, незаметно и безопасно, с соблюдением всех требований. К каждом из четырех “смартов” есть свои отдельные: - входная дверь и прихожая - санузел с душем и бойлером - мини-кухня с СВЧ и эл. плитой - жилое пространство - двуспальная кровать - большой телевизор - кондиционер - 1-2 окна с видом на ЖК Общие только: вход, вестибюль с кладовками и стиральной машинкой. Сумма сделки: $100 тысяч. Форма сделки - переуступка рассрочки. Переоформление рассрочки стоит 1500 долл. Делим пополам: по 750 долл. Больше никаких расходов и налогов на сделку нет. Общая стоимость квартиры с учетом затрат на перепланировку и ремонт - $150 тысяч. Остаток по рассрочке - $60 тысяч с учетом процентов на 3 года - окупается за счет доходов от аренды. За $100 тысяч первоначально вложенных средств через 3 года вы получаете в полную собственность ликвидный доходный объект недвижимости стоимостью от $150 тысяч. Дальше вы можете: Продать квартиру за $150 тысяч и получить $50 тысяч прибыли. Доходность за 3 года = 50 тыс / 100 тыс / 3 года х 100% = 16,7% годовых. Сдавать в аренду, скажем, еще 3 года и получить ~$150 тысяч прибыли. Доходность за 6 лет = 150 тыс / 100 тыс / 6 лет х 100% = 25% годовых. И это только доходы от аренды! Без учета роста стоимости при продаже жилья. Подробные расчеты вышлю по запросу. Цена - 2 855 000 грн
Цыганский просчет выходит) Получается полная стоимость объекта выходит 150 уе, даже при посуточке получается около 15%, при долгосроке 9.5-10%. Зачем весь этот хобот, если на эти деньги берется 3 бюджетных новостроя и сдается в аренду, получая ту же прибыль. Странный кейс у продавана. Плюс на выходе получаешь полный неликвид, который можно продать только такому же *бизнесмену*
вообще все эти деления имеют место быть только в центральной части (кто понимает - тот понимает). Или хотя бы в дорогом сегменте. Насмотрелись х****** и тулят не считая. В московском регионе это +- актуально, там стоимость самого объекта высока плюс донедавна был хороший профит от всех этих муток с ипотекой. У нас - не актуально в том виде, в котором тут преподносят, тяжело выйти за пределы 11-12% РЕАЛЬНОЙ доходности.