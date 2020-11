Додано: Вів 24 лис, 2020 23:52

hume написав: kingkongovets написав: Finanziere написав: Слишком маленькое расхождение. Двушка в Зелёном острове и трёшка в чешке- разница в отоплении более 1000 грн.

почему вы тоже сравниваете только платежи за цо?

а если сравнить среднегодовой ежемесячный платеж там и там (хотя вообще то сравнивать надо сравнимое - двушку с двушкой, например) - то какая разница получится?

Можно было бы сравнить при одинаковом качестве услуг. Но как правило получится 7 грн м. кв. в старом фонде с жэком, который нихрена не делает, против 15 грн в новострое с управляющей компанией.



В случае с Зелёным Островом - 7,45/м2. Остальные расходы меньше, чем в чешке.Sent from my MI MAX using Tapatalk