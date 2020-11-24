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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 01:43
airmax78 написав:
Та не, это ерунда. Поставили на южную сторону энергоэффективные стеклопакеты в те же рамы - ну... такое. С Аурумом сравнивать нельзя. Даже до Бусов Хилла не дотягивает.
Каждая дорога начинается с первого шага. В укр. варианте: чому иншым можна а мени ни?
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drevlyanin
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