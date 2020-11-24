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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 01:43
airmax78 написав:
Та не, это ерунда. Поставили на южную сторону энергоэффективные стеклопакеты в те же рамы - ну... такое. С Аурумом сравнивать нельзя. Даже до Бусов Хилла не дотягивает.
Каждая дорога начинается с первого шага. В укр. варианте: чому иншым можна а мени ни?
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Додано: Сер 25 лис, 2020 08:03
Natt написав: Долярчик написав:
Я Ж - В СЕБЕ ДОМА!!!
"Володар долі!"©
Это после игры в футбол/баскетбол в квартире сразу стало понятно.
Вы бы, кстати, узнали, кто снизу живет. Может, там какой-то качок, у которого нервишки шалят, который в доступной Вам форме объяснит, что так делать больше не надо.
Читайте по буквах - М-Я-К-И-Й М'ЯЧ!!!
Нехай він буде для вас поролоновий, щоб легше було вам зрозуміти!
п. с.
І це рідко ми футбол/баскетбол бавимось - частіше кубіки складаєм/книжечки читаєм/машинками бавимось
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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