Каждая дорога начинается с первого шага. В укр. варианте: чому иншым можна а мени ни?
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Додано: Сер 25 лис, 2020 01:43
Додано: Сер 25 лис, 2020 08:03
Читайте по буквах - М-Я-К-И-Й М'ЯЧ!!!
Нехай він буде для вас поролоновий, щоб легше було вам зрозуміти!
п. с.
І це рідко ми футбол/баскетбол бавимось - частіше кубіки складаєм/книжечки читаєм/машинками бавимось
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 25 лис, 2020 08:52
Как там РЕАЛЬНЫЕ продажи у ДБК?
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
они и не шумят - они бздят на всю студию, особенно, когда мясо тушить там. А вытяжку не включишь, бо мешает телевизору.
Я не претендую на истину в последней инстанции. Если у вас кухня - это такое помещение с микроволновкой, где можно разложить по тарелкам пиццу Доминос и посудомойка включается раз в неделю, то вопросов нет. Если же вы там два раза в день (в выходные и самоизоляции - 3) готовите что-то вкусное и съедобное на 3-4 особы, то несколько часов в день там шумно и пахнет.
Я пишу предубежденно, исключительно на основании собственных наблюдений, уж простите.
Додано: Сер 25 лис, 2020 09:25
ще
Купив квартиру в одной из новостроек Войцеховского, но так и не дождавшись её, инвестор решил добиваться справедливости через суды.
Как стало известно порталу Domik.ua, в октябре 2020 года Верховный суд Украины впервые принял решение о выплате компенсации инвестору долгостроя. Им стал Владимир Ковба, который в 2013 году купил квартиру в ЖК «Родинний затишок», расположенном на бульваре Ярослава Гашека, 24.
...
Напомним, что летом текущего года, по данным Bild.ua, в Киеве насчитывалось 138 незаконных и проблемных объектов, что составляет 38% от общего числа строек. 25 из 138 проблемных новостроек значатся на государственном ресурсе Центра мониторинга как законное строительство. 15 из 138 жилых комплексов, отмеченных красным щитом на Bild.ua, не нанесены на карту государственного мониторинга вообще.
Помимо ненадежных объектов, существует и другая проблема — задержки. В начале 2020 года журналисты Domik.ua cовместно с экспертами «Билда» выяснили, что 9,3% столичных новостроек сдаются с задержкой более 4 лет, 12,4% объектов — более двух лет.
В стране, где спасение утопающих считается делом рук самих утопающих, подобные судебные решения становятся дорожным указателем для пострадавших инвесторов.
https://fi202x.blogspot.com/
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