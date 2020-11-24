Додано: Сер 25 лис, 2020 09:04

Natt написав: У меня мультиварка бесшумно работала. Даже не знала, что они шумят.

.. У меня мультиварка бесшумно работала. Даже не знала, что они шумят...

они и не шумят - они бздят на всю студию, особенно, когда мясо тушить там. А вытяжку не включишь, бо мешает телевизору.Я не претендую на истину в последней инстанции. Если у вас кухня - это такое помещение с микроволновкой, где можно разложить по тарелкам пиццу Доминос и посудомойка включается раз в неделю, то вопросов нет. Если же вы там два раза в день (в выходные и самоизоляции - 3) готовите что-то вкусное и съедобное на 3-4 особы, то несколько часов в день там шумно и пахнет.Я пишу предубежденно, исключительно на основании собственных наблюдений, уж простите.