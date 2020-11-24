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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5687568856895690>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 01:43

  airmax78 написав:Та не, это ерунда. Поставили на южную сторону энергоэффективные стеклопакеты в те же рамы - ну... такое. С Аурумом сравнивать нельзя. Даже до Бусов Хилла не дотягивает.



Каждая дорога начинается с первого шага. В укр. варианте: чому иншым можна а мени ни?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:03

  Natt написав:
  Долярчик написав:Я Ж - В СЕБЕ ДОМА!!!
"Володар долі!"© :D

Это после игры в футбол/баскетбол в квартире сразу стало понятно.
Вы бы, кстати, узнали, кто снизу живет. Может, там какой-то качок, у которого нервишки шалят, который в доступной Вам форме объяснит, что так делать больше не надо.

Читайте по буквах - М-Я-К-И-Й М'ЯЧ!!!
Нехай він буде для вас поролоновий, щоб легше було вам зрозуміти!
п. с.
І це рідко ми футбол/баскетбол бавимось - частіше кубіки складаєм/книжечки читаєм/машинками бавимось :D
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ! :D
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 08:52

  EnotBegemot написав:вообще все эти деления имеют место быть только в центральной части (кто понимает - тот понимает). Или хотя бы в дорогом сегменте.
Насмотрелись х****** и тулят не считая. В московском регионе это +- актуально, там стоимость самого объекта высока плюс донедавна был хороший профит от всех этих муток с ипотекой.
У нас - не актуально в том виде, в котором тут преподносят, тяжело выйти за пределы 11-12% РЕАЛЬНОЙ доходности.


Как там РЕАЛЬНЫЕ продажи у ДБК?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Natt написав:У меня мультиварка бесшумно работала. Даже не знала, что они шумят.
..
они и не шумят - они бздят на всю студию, особенно, когда мясо тушить там. А вытяжку не включишь, бо мешает телевизору.
Я не претендую на истину в последней инстанции. Если у вас кухня - это такое помещение с микроволновкой, где можно разложить по тарелкам пиццу Доминос и посудомойка включается раз в неделю, то вопросов нет. Если же вы там два раза в день (в выходные и самоизоляции - 3) готовите что-то вкусное и съедобное на 3-4 особы, то несколько часов в день там шумно и пахнет.
Я пишу предубежденно, исключительно на основании собственных наблюдений, уж простите.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 09:25

  flyman написав:
  airmax78 написав:Бльооооо: https://t.me/elektrovesti/1222


https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/10/26/666621/

Верховний Суд поставив остаточне очко у справі Демеївського кварталу проти КМДА.
Житловий комплекс Демеївський квартал виграв суд...


там ще є рішення про відшкодування моральних збитків

https://mind.ua/news/20218626-verhovnij-sud-zadovolniv-pozov-pro-styagnennya-iz-zabudovnika-moralnoyi-shkodi-za-nesvoechasnu-zdachu-zhi

Нещодавно Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду розглянув справу про стягнення із забудовника моральної шкоди в розмірі 350 000 грн за те, що він несвоєчасно здав житло в експлуатацію, та скасував попередні рішення, якими було відмовлено у задоволенні позову.


ще
http://domik.ua/novosti/investor-kievskogo-dolgostroya-poluchit-moralnuyu-kompensaciyu-za-nedostroennoe-zhile-n260760.html



Купив квартиру в одной из новостроек Войцеховского, но так и не дождавшись её, инвестор решил добиваться справедливости через суды.

Как стало известно порталу Domik.ua, в октябре 2020 года Верховный суд Украины впервые принял решение о выплате компенсации инвестору долгостроя. Им стал Владимир Ковба, который в 2013 году купил квартиру в ЖК «Родинний затишок», расположенном на бульваре Ярослава Гашека, 24.

...

Напомним, что летом текущего года, по данным Bild.ua, в Киеве насчитывалось 138 незаконных и проблемных объектов, что составляет 38% от общего числа строек. 25 из 138 проблемных новостроек значатся на государственном ресурсе Центра мониторинга как законное строительство. 15 из 138 жилых комплексов, отмеченных красным щитом на Bild.ua, не нанесены на карту государственного мониторинга вообще.

Помимо ненадежных объектов, существует и другая проблема — задержки. В начале 2020 года журналисты Domik.ua cовместно с экспертами «Билда» выяснили, что 9,3% столичных новостроек сдаются с задержкой более 4 лет, 12,4% объектов — более двух лет.

В стране, где спасение утопающих считается делом рук самих утопающих, подобные судебные решения становятся дорожным указателем для пострадавших инвесторов.
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:07

  sequence написав:
  Natt написав:У меня мультиварка бесшумно работала. Даже не знала, что они шумят.
..
они и не шумят - они бздят на всю студию, особенно, когда мясо тушить там. А вытяжку не включишь, бо мешает телевизору.
Я не претендую на истину в последней инстанции. Если у вас кухня - это такое помещение с микроволновкой, где можно разложить по тарелкам пиццу Доминос и посудомойка включается раз в неделю, то вопросов нет. Если же вы там два раза в день (в выходные и самоизоляции - 3) готовите что-то вкусное и съедобное на 3-4 особы, то несколько часов в день там шумно и пахнет.
Я пишу предубежденно, исключительно на основании собственных наблюдений, уж простите.

Это еще зависит от конфигурации кухни-гостинной.
У меня кухонная часть находится в нише 2.5×2.5, напротив нее находится обеденная зона со столом. Диван с телевизором получаются как бы за углом и звуки+запахи туда доходят в весьма ослабленном виде.
Востаннє редагувалось antey1969 в Сер 25 лис, 2020 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:22

  sequence написав:
  Natt написав:У меня мультиварка бесшумно работала. Даже не знала, что они шумят.
..
они и не шумят - они бздят на всю студию, особенно, когда мясо тушить там. А вытяжку не включишь, бо мешает телевизору.
Я не претендую на истину в последней инстанции. Если у вас кухня - это такое помещение с микроволновкой, где можно разложить по тарелкам пиццу Доминос и посудомойка включается раз в неделю, то вопросов нет. Если же вы там два раза в день (в выходные и самоизоляции - 3) готовите что-то вкусное и съедобное на 3-4 особы, то несколько часов в день там шумно и пахнет.
Я пишу предубежденно, исключительно на основании собственных наблюдений, уж простите.

:-)

Це все рівно шо пісять проти вітру:-)

Тренд однозначний - велика кімната і нішка для кухні.

По планеті йде ЗОЖ. В основній масі ЦА яка купляє квартири каклєти вже не жарить:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:36

большая отдельная кухня со столовой зоной из э маст
не понимаю зачем туда пихать еще и диван с телеком
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:38

  striped написав:
  EnotBegemot написав:вообще все эти деления имеют место быть только в центральной части (кто понимает - тот понимает). Или хотя бы в дорогом сегменте.
Насмотрелись х****** и тулят не считая. В московском регионе это +- актуально, там стоимость самого объекта высока плюс донедавна был хороший профит от всех этих муток с ипотекой.
У нас - не актуально в том виде, в котором тут преподносят, тяжело выйти за пределы 11-12% РЕАЛЬНОЙ доходности.


Как там РЕАЛЬНЫЕ продажи у ДБК?


Хз, чего Вы у меня спрашиваете?
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 10:44

  antey1969 написав:..
У меня кухонная часть находится в нише 2.5×2.5, напротив нее находится обеденная зона со столом. Диван с телевизором получаются как бы за углом и звуки+запахи туда доходят в весьма ослабленном виде.

примерно то же самое, но зимой, с закрытыми окнами все попадает в зал по полной - и запахи и шум.
Забыл написать, что когда включается всякие посудомойки Silence+ со своими 42 децибеллами, приходится выкручивать телевизора звук громче, что также доставляет.
Давайте сворачивать эту тему - свое мнение высказал выше, притом полностью поддерживаю как конговца, так и людей, что функционально кухней пользуются редко.
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