1)Типо мода такая +нужно же чем то место заполнять.
2)При продаже можно ездить по ушах покупателя темой о двух комнатах в однокомнатной квартире. В объявлениях так и пишут-не однокомнатная и даже не ван бедрум а евродвушка!
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:00
1)Типо мода такая +нужно же чем то место заполнять.
2)При продаже можно ездить по ушах покупателя темой о двух комнатах в однокомнатной квартире. В объявлениях так и пишут-не однокомнатная и даже не ван бедрум а евродвушка!
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:16
Как в юриспруденции называются решения, которые невозможно исполнить, господа юристы? Красивое такое слово, но я его забыл ) Так вот это именно оно.
К сожалению, решения ВС о компенсациях инвесторам упираются в реальность с застройщиками-банкротами, у которых все арендное и субподрядное, а средства ФФС - разворованы. Но даже если какие-то крохи в ликвидационной массе и есть - инвесторы находятся лишь в 3-й очереди требователей.
В общем, эти законодательные новшества не снижают рискованность инвестиций в первичку. Необходим строгий регулятор и нормативная база, написанная с нуля
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 25 лис, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:16
Мне не удобно сидеть на стуле в кухне пока жена что-то там готовит, с дивана руководить удобней. Дети не хотят играть в кухне на полу, поэтому выносят мозг папе в комнате. При этом самому готовить ну очень скучно, периодически приходится передвигаться в соседнюю комнату к тусовке.
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