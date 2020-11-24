1)Типо мода такая +нужно же чем то место заполнять.
2)При продаже можно ездить по ушах покупателя темой о двух комнатах в однокомнатной квартире. В объявлениях так и пишут-не однокомнатная и даже не ван бедрум а евродвушка!
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Додано: Сер 25 лис, 2020 11:00
1)Типо мода такая +нужно же чем то место заполнять.
2)При продаже можно ездить по ушах покупателя темой о двух комнатах в однокомнатной квартире. В объявлениях так и пишут-не однокомнатная и даже не ван бедрум а евродвушка!
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:16
Как в юриспруденции называются решения, которые невозможно исполнить, господа юристы? Красивое такое слово, но я его забыл ) Так вот это именно оно.
К сожалению, решения ВС о компенсациях инвесторам упираются в реальность с застройщиками-банкротами, у которых все арендное и субподрядное, а средства ФФС - разворованы. Но даже если какие-то крохи в ликвидационной массе и есть - инвесторы находятся лишь в 3-й очереди требователей.
В общем, эти законодательные новшества не снижают рискованность инвестиций в первичку. Необходим строгий регулятор и нормативная база, написанная с нуля
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 25 лис, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 лис, 2020 11:16
Мне не удобно сидеть на стуле в кухне пока жена что-то там готовит, с дивана руководить удобней. Дети не хотят играть в кухне на полу, поэтому выносят мозг папе в комнате. При этом самому готовить ну очень скучно, периодически приходится передвигаться в соседнюю комнату к тусовке.
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Мне кажется диванную зону можно делать в студии площадью от 25кв.м. В 20 кв.м у меня не поместилась - надо было жертвовать либо столовой зоной либо кухонной.
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:57
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кажется, пошел жесткий оффтоп: диваны, кухни, дети, ТВ )
Додано: Сер 25 лис, 2020 14:05
продаж нема, ринок стоїть, от і чешуть язиками
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:13
Продажи есть. Просто сейчас зависло несколько студий, евро-двушек и евро-трешек - надо продвигать. А через этот форум все просто улетает. Уну не даст соврать. Знакомые риелтеры спрашивали: в чем секрет. Говорю: есть один форум (какой, конечно, не сказал). Просто закидываешь ссылку на объявление и квартира улетает в течение недели.
Додано: Сер 25 лис, 2020 14:18
Пусть тогда подумают за досуге - Блумберг пишет, что более 60% рабочих мест в США географически нейтральные, т.е. не предполагают уменьшения зарплаты при смене локации на более дешевую
Ну и кто будет сидеть в дорогой, особенно, с учетом того, что в нагрузку к большим расходам идут еще и плохая экология, шумовое загрязнение и пробки?
У нас с автоматизацией рабочих мест похуже, конечно, но даже если у нас географически нейтральных рабочих мест не 60%, а 30%, это все равно очень существенно. Тот, у кого нет зависимости от высокоспециализированных мест получения ургентной медицинской помощи, предпочтет мегаполисам города среднего размера...
Додано: Сер 25 лис, 2020 14:20
Ага) Почему тогда инвестиции в жилье в 3-м квартале обвалились более, чем вдвое, о чем я вчера писал, и что решили проигнорировать растишки? Удивительно, как им (вам) поголовно оказалось нечего брякнуть в ответ
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