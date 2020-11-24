flyman написав:

Купив квартиру в одной из новостроек Войцеховского, но так и не дождавшись её, инвестор решил добиваться справедливости через суды.Как стало известно порталу Domik.ua, в октябре 2020 года Верховный суд Украины впервые принял решение о выплате компенсации инвестору долгостроя. Им стал Владимир Ковба, который в 2013 году купил квартиру в ЖК «Родинний затишок», расположенном на бульваре Ярослава Гашека, 24....Напомним, что летом текущего года, по данным Bild.ua, в Киеве насчитывалось 138 незаконных и проблемных объектов, что составляет 38% от общего числа строек. 25 из 138 проблемных новостроек значатся на государственном ресурсе Центра мониторинга как законное строительство. 15 из 138 жилых комплексов, отмеченных красным щитом на Bild.ua, не нанесены на карту государственного мониторинга вообще.Помимо ненадежных объектов, существует и другая проблема — задержки. В начале 2020 года журналисты Domik.ua cовместно с экспертами «Билда» выяснили, что 9,3% столичных новостроек сдаются с задержкой более 4 лет, 12,4% объектов — более двух лет.В стране, где спасение утопающих считается делом рук самих утопающих, подобные судебные решения становятся дорожным указателем для пострадавших инвесторов.