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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5687568856895690

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:00

  kingkongovets написав:большая отдельная кухня со столовой зоной из э маст
не понимаю зачем туда пихать еще и диван с телеком


1)Типо мода такая +нужно же чем то место заполнять.
2)При продаже можно ездить по ушах покупателя темой о двух комнатах в однокомнатной квартире. В объявлениях так и пишут-не однокомнатная и даже не ван бедрум а евродвушка!
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:16

  flyman написав:Купив квартиру в одной из новостроек Войцеховского, но так и не дождавшись её, инвестор решил добиваться справедливости через суды.

Как стало известно порталу Domik.ua, в октябре 2020 года Верховный суд Украины впервые принял решение о выплате компенсации инвестору долгостроя. Им стал Владимир Ковба, который в 2013 году купил квартиру в ЖК «Родинний затишок», расположенном на бульваре Ярослава Гашека, 24.

...

Напомним, что летом текущего года, по данным Bild.ua, в Киеве насчитывалось 138 незаконных и проблемных объектов, что составляет 38% от общего числа строек. 25 из 138 проблемных новостроек значатся на государственном ресурсе Центра мониторинга как законное строительство. 15 из 138 жилых комплексов, отмеченных красным щитом на Bild.ua, не нанесены на карту государственного мониторинга вообще.

Помимо ненадежных объектов, существует и другая проблема — задержки. В начале 2020 года журналисты Domik.ua cовместно с экспертами «Билда» выяснили, что 9,3% столичных новостроек сдаются с задержкой более 4 лет, 12,4% объектов — более двух лет.

В стране, где спасение утопающих считается делом рук самих утопающих, подобные судебные решения становятся дорожным указателем для пострадавших инвесторов.


Как в юриспруденции называются решения, которые невозможно исполнить, господа юристы? Красивое такое слово, но я его забыл ) Так вот это именно оно.

К сожалению, решения ВС о компенсациях инвесторам упираются в реальность с застройщиками-банкротами, у которых все арендное и субподрядное, а средства ФФС - разворованы. Но даже если какие-то крохи в ликвидационной массе и есть - инвесторы находятся лишь в 3-й очереди требователей.

В общем, эти законодательные новшества не снижают рискованность инвестиций в первичку. Необходим строгий регулятор и нормативная база, написанная с нуля
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 25 лис, 2020 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 11:16

  kingkongovets написав:большая отдельная кухня со столовой зоной из э маст
не понимаю зачем туда пихать еще и диван с телеком

Мне не удобно сидеть на стуле в кухне пока жена что-то там готовит, с дивана руководить удобней. Дети не хотят играть в кухне на полу, поэтому выносят мозг папе в комнате. При этом самому готовить ну очень скучно, периодически приходится передвигаться в соседнюю комнату к тусовке.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне кажется диванную зону можно делать в студии площадью от 25кв.м. В 20 кв.м у меня не поместилась - надо было жертвовать либо столовой зоной либо кухонной.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кажется, пошел жесткий оффтоп: диваны, кухни, дети, ТВ )
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:05

  Sidus написав:Кажется, пошел жесткий оффтоп: диваны, кухни, дети, ТВ )

продаж нема, ринок стоїть, от і чешуть язиками
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:13

  flyman написав:
  Sidus написав:Кажется, пошел жесткий оффтоп: диваны, кухни, дети, ТВ )

продаж нема, ринок стоїть, от і чешуть язиками

Продажи есть. Просто сейчас зависло несколько студий, евро-двушек и евро-трешек - надо продвигать. А через этот форум все просто улетает. Уну не даст соврать. Знакомые риелтеры спрашивали: в чем секрет. Говорю: есть один форум (какой, конечно, не сказал). Просто закидываешь ссылку на объявление и квартира улетает в течение недели.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:18

  flyman написав:продаж нема, ринок стоїть, от і чешуть язиками


Пусть тогда подумают за досуге - Блумберг пишет, что более 60% рабочих мест в США географически нейтральные, т.е. не предполагают уменьшения зарплаты при смене локации на более дешевую

Зображення

Ну и кто будет сидеть в дорогой, особенно, с учетом того, что в нагрузку к большим расходам идут еще и плохая экология, шумовое загрязнение и пробки?

У нас с автоматизацией рабочих мест похуже, конечно, но даже если у нас географически нейтральных рабочих мест не 60%, а 30%, это все равно очень существенно. Тот, у кого нет зависимости от высокоспециализированных мест получения ургентной медицинской помощи, предпочтет мегаполисам города среднего размера...
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:20

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  Sidus написав:Кажется, пошел жесткий оффтоп: диваны, кухни, дети, ТВ )

продаж нема, ринок стоїть, от і чешуть язиками

Продажи есть. Просто сейчас зависло несколько студий, евро-двушек и евро-трешек - надо продвигать. А через этот форум все просто улетает. Уну не даст соврать. Знакомые риелтеры спрашивали: в чем секрет. Говорю: есть один форум (какой, конечно, не сказал). Просто закидываешь ссылку на объявление и квартира улетает в течение недели.


Ага) Почему тогда инвестиции в жилье в 3-м квартале обвалились более, чем вдвое, о чем я вчера писал, и что решили проигнорировать растишки? Удивительно, как им (вам) поголовно оказалось нечего брякнуть в ответ :lol:
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  #<1 ... 5687568856895690
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