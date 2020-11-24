RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5688568956905691

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:30

  zРадио написав:
  flyman написав:Купив квартиру в одной из новостроек Войцеховского, но так и не дождавшись её, инвестор решил добиваться справедливости через суды.

Как стало известно порталу Domik.ua, в октябре 2020 года Верховный суд Украины впервые принял решение о выплате компенсации инвестору долгостроя. Им стал Владимир Ковба, который в 2013 году купил квартиру в ЖК «Родинний затишок», расположенном на бульваре Ярослава Гашека, 24.

...

Напомним, что летом текущего года, по данным Bild.ua, в Киеве насчитывалось 138 незаконных и проблемных объектов, что составляет 38% от общего числа строек. 25 из 138 проблемных новостроек значатся на государственном ресурсе Центра мониторинга как законное строительство. 15 из 138 жилых комплексов, отмеченных красным щитом на Bild.ua, не нанесены на карту государственного мониторинга вообще.

Помимо ненадежных объектов, существует и другая проблема — задержки. В начале 2020 года журналисты Domik.ua cовместно с экспертами «Билда» выяснили, что 9,3% столичных новостроек сдаются с задержкой более 4 лет, 12,4% объектов — более двух лет.

В стране, где спасение утопающих считается делом рук самих утопающих, подобные судебные решения становятся дорожным указателем для пострадавших инвесторов.


Как в юриспруденции называются решения, которые невозможно исполнить, господа юристы? Красивое такое слово, но я его забыл ) Так вот это именно оно.

К сожалению, решения ВС о компенсациях инвесторам упираются в реальность с застройщиками-банкротами, у которых все арендное и субподрядное, а средства ФФС - разворованы. Но даже если какие-то крохи в ликвидационной массе и есть - инвесторы находятся лишь в 3-й очереди требователей.

В общем, эти законодательные новшества не снижают рискованность инвестиций в первичку. Необходим строгий регулятор и нормативная база, написанная с нуля


В 4-й.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11467
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5309 раз.
Подякували: 2823 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:31

  Долярчик написав:Аааааааааааааааааааааа!!! :twisted:
Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!! :twisted:
ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???

не смотрят. Они форум читают. Видят, что Долярчик с баблом собирается к ним идти, и сразу решили постричь его
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11470
З нами з: 10.06.11
Подякував: 202 раз.
Подякували: 1111 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:44

  airmax78 написав:Мне кажется диванную зону можно делать в студии площадью от 25кв.м. В 20 кв.м у меня не поместилась - надо было жертвовать либо столовой зоной либо кухонной.

ИМХО от 35м2, это чтобы поставить удобный угловой диван а не "какой поместится")
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11894
З нами з: 05.06.13
Подякував: 575 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5688568956905691
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1954, 1955, 1956
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
19555 3269690
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лис, 2020 14:05
antey1969
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
8 20162
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 лис, 2020 12:12
Долярчик
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 22:19
129 230773
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 вер, 2020 11:45
Долярчик

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.