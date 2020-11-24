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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:30
zРадио написав: flyman написав:
Купив квартиру в одной из новостроек Войцеховского, но так и не дождавшись её, инвестор решил добиваться справедливости через суды.
Как стало известно порталу Domik.ua, в октябре 2020 года Верховный суд Украины впервые принял решение о выплате компенсации инвестору долгостроя. Им стал Владимир Ковба, который в 2013 году купил квартиру в ЖК «Родинний затишок», расположенном на бульваре Ярослава Гашека, 24.
...
Напомним, что летом текущего года, по данным Bild.ua, в Киеве насчитывалось 138 незаконных и проблемных объектов, что составляет 38% от общего числа строек. 25 из 138 проблемных новостроек значатся на государственном ресурсе Центра мониторинга как законное строительство. 15 из 138 жилых комплексов, отмеченных красным щитом на Bild.ua, не нанесены на карту государственного мониторинга вообще.
Помимо ненадежных объектов, существует и другая проблема — задержки. В начале 2020 года журналисты Domik.ua cовместно с экспертами «Билда» выяснили, что 9,3% столичных новостроек сдаются с задержкой более 4 лет, 12,4% объектов — более двух лет.
В стране, где спасение утопающих считается делом рук самих утопающих, подобные судебные решения становятся дорожным указателем для пострадавших инвесторов.
Как в юриспруденции называются решения, которые невозможно исполнить, господа юристы? Красивое такое слово, но я его забыл ) Так вот это именно оно.
К сожалению, решения ВС о компенсациях инвесторам упираются в реальность с застройщиками-банкротами, у которых все арендное и субподрядное, а средства ФФС - разворованы. Но даже если какие-то крохи в ликвидационной массе и есть - инвесторы находятся лишь в 3-й очереди требователей.
В общем, эти законодательные новшества не снижают рискованность инвестиций в первичку. Необходим строгий регулятор и нормативная база, написанная с нуля
В 4-й.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:31
Долярчик написав:
Аааааааааааааааааааааа!!!
Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!!
ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???
не смотрят. Они форум читают. Видят, что Долярчик с баблом собирается к ним идти, и сразу решили постричь его
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Serg-ik
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:44
airmax78 написав:
Мне кажется диванную зону можно делать в студии площадью от 25кв.м. В 20 кв.м у меня не поместилась - надо было жертвовать либо столовой зоной либо кухонной.
ИМХО от 35м2, это чтобы поставить удобный угловой диван а не "какой поместится")
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 25 лис, 2020 16:17
Serg-ik написав: Долярчик написав:
Аааааааааааааааааааааа!!!
Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!!
ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???
не смотрят. Они форум читают. Видят, что Долярчик с баблом собирается к ним идти, и сразу решили постричь его
Єдина надія, що то вони такий "хід конем" зробили перед Чорною п'ятницею, чи новорічними знижками.... В іншому випадку - я справді злий на них!
Як такЗ
- пандемія!
- локдаун на носі
- койкомісць вже майже немає для хворих.. А в забудовників - "пір во врємя чуми!"
Нічо, напевно, як забудовники захворіють на ковід і побачуть, що місць в лікарнях немає - то зроблять одне з двох:
1.Почнуть знижувати ціни
2.Почнуть будувати лікарні
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Сер 25 лис, 2020 16:32
Долярчик написав:
Нічо, напевно, як забудовники захворіють на ковід і побачуть, що місць в лікарнях немає - то зроблять одне з двох:
1.Почнуть знижувати ціни
2.Почнуть будувати лікарні
то 3% из них умрёт
А остальные-повысят цены, чтобы отбить убытки за время нахождения в больнице.
Учитывая то, что вакцины будут действовать не более года, эта проблема-навсегда. И рост цен из-за этого-навсегда.
Смертность приведёт к тому, что выйдут на рынок аренды квартиры умерших от ковида. Цены аренды просядут. Одна однушка не сможет прокормить лендлорда, придётся покупать вторую. Цены на недвигу-вверх. И так по кругу: аренда вниз, нужна третья, новый спрос, повышение...
так что поскорее бетонируйтесь. Цены на однухи без ремонта уже выше, чем в 2012-2013. Всё, что нас не убивает( война на Донбассе, девальвация 250% и т.п.) повышает нам цену на недвижимость
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Serg-ik
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Додано: Сер 25 лис, 2020 16:40
Serg-ik написав:
..
Смертность приведёт к тому, что ..
Как бы скорбно и цинично это не выглядело (прости Господи!) группа риска ковида сиречь обитатели бабушатников, значит и высвободившийся жилфонд будет весьма специфическим
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Додано: Сер 25 лис, 2020 16:46
Serg-ik написав: Долярчик написав:
Нічо, напевно, як забудовники захворіють на ковід і побачуть, що місць в лікарнях немає - то зроблять одне з двох:
1.Почнуть знижувати ціни
2.Почнуть будувати лікарні
то 3% из них умрёт
А остальные-повысят цены, чтобы отбить убытки за время нахождения в больнице.
Учитывая то, что вакцины будут действовать не более года, эта проблема-навсегда. И рост цен из-за этого-навсегда.
Смертность приведёт к тому, что выйдут на рынок аренды квартиры умерших от ковида. Цены аренды просядут. Одна однушка не сможет прокормить лендлорда, придётся покупать вторую. Цены на недвигу-вверх. И так по кругу: аренда вниз, нужна третья, новый спрос, повышение...
так что поскорее бетонируйтесь. Цены на однухи без ремонта уже выше, чем в 2012-2013. Всё, что нас не убивает( война на Донбассе, девальвация 250% и т.п.) повышает нам цену на недвижимость
А еще биткоин как с цепи сорвался. Геос за биткоины с 2017 года недвигу свою продает. Если они Оранж только в биткоинах начнут прайсить - мало никому не покажется.
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airmax78
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Додано: Сер 25 лис, 2020 17:03
airmax78 написав:
.. Геос за биткоины с 2017 года недвигу свою продает. ..
Прям источник легализации криминальных доходов.
Продал наркоту - купил бетон у Геоса. Наркозастройщик
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Додано: Сер 25 лис, 2020 17:05
airmax78 написав: Serg-ik написав: Долярчик написав:
Нічо, напевно, як забудовники захворіють на ковід і побачуть, що місць в лікарнях немає - то зроблять одне з двох:
1.Почнуть знижувати ціни
2.Почнуть будувати лікарні
то 3% из них умрёт
А остальные-повысят цены, чтобы отбить убытки за время нахождения в больнице.
Учитывая то, что вакцины будут действовать не более года, эта проблема-навсегда. И рост цен из-за этого-навсегда.
Смертность приведёт к тому, что выйдут на рынок аренды квартиры умерших от ковида. Цены аренды просядут. Одна однушка не сможет прокормить лендлорда, придётся покупать вторую. Цены на недвигу-вверх. И так по кругу: аренда вниз, нужна третья, новый спрос, повышение...
так что поскорее бетонируйтесь. Цены на однухи без ремонта уже выше, чем в 2012-2013. Всё, что нас не убивает( война на Донбассе, девальвация 250% и т.п.) повышает нам цену на недвижимость
А еще биткоин как с цепи сорвался. Геос за биткоины с 2017 года недвигу свою продает. Если они Оранж только в биткоинах начнут прайсить - мало никому не покажется.
в крипті дешевіє бетон, як і в єврах.
висновок зробиш сам, що тре було брати
https://fi202x.blogspot.com/
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flyman
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Додано: Сер 25 лис, 2020 17:23
ппц
faceless трет посты про долярчика))
вот это поворот....
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