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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5689569056915692

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 17:57

  Finanziere написав:
Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.
В случае с Зелёным Островом - 7,45/м2. Остальные расходы меньше, чем в чешке.

Зеленый Остров не упоминать Аирмакса он бесит, говорит одоробло еще то.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:ситуации с траншем мвф

Если дадут очередных 3 млрд. долл. КРЖН вверх! (Конча-заспы рынок жилой недвижимости).
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:03

  zРадио написав:
  flyman написав:продаж нема, ринок стоїть, от і чешуть язиками


Пусть тогда подумают за досуге - Блумберг пишет, что более 60% рабочих мест в США географически нейтральные, т.е. не предполагают уменьшения зарплаты при смене локации на более дешевую

Зображення

Ну и кто будет сидеть в дорогой, особенно, с учетом того, что в нагрузку к большим расходам идут еще и плохая экология, шумовое загрязнение и пробки?

У нас с автоматизацией рабочих мест похуже, конечно, но даже если у нас географически нейтральных рабочих мест не 60%, а 30%, это все равно очень существенно. Тот, у кого нет зависимости от высокоспециализированных мест получения ургентной медицинской помощи, предпочтет мегаполисам города среднего размера...

Эта теория непопулярна у местных лендлордов.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:04

  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:Аааааааааааааааааааааа!!! :twisted:
Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!! :twisted:
ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???

не смотрят. Они форум читают. Видят, что Долярчик с баблом собирается к ним идти, и сразу решили постричь его

Доллярчик сидит в гривнедепо и думает, что зарабатывает.
Что заберет деньги из банка и купит больше метров. На самом деле, если Доллярчик ничего не делая, сделал за год +10%, почему застройщик не может захотеть сделать +20% на свою прелесть?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:25

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:
  Долярчик написав:Аааааааааааааааааааааа!!! :twisted:
Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!! :twisted:
ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???

не смотрят. Они форум читают. Видят, что Долярчик с баблом собирается к ним идти, и сразу решили постричь его

Доллярчик сидит в гривнедепо и думает, что зарабатывает.
Что заберет деньги из банка и купит больше метров. На самом деле, если Доллярчик ничего не делая, сделал за год +10%, почему застройщик не может захотеть сделать +20% на свою прелесть?

якби просто сидів, то півбіди, а повна біда, що він засірає різні теми
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:34

  remark написав:
  Finanziere написав:
Дома с осбб давно уже подняли тарифы на уровень неплохих ук.
В случае с Зелёным Островом - 7,45/м2. Остальные расходы меньше, чем в чешке.

Зеленый Остров не упоминать Аирмакса он бесит, говорит одоробло еще то.

Он меня бесит только если его начинают пытаться сравнивать с Квартетом. А так - жк как жк. Массовая застройка.
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:42

а за что удалили этот пост? можно узнать?

"1) это только в твоем примитивном мышлении зарабатывающие на недвиге люди
только и делают шо молятся на дорожай) мне не надо постоянно мониторить
форум, чтобы знать психологию своих коллег, смешной) хотя я его и почитываю
периодически, но из-за постоянного флуда безработных системных аналитиков,
фриков, маргиналов и ждунов-мечтателей реально полезной инфы здесь стало
критически мало
2) а чойта не на этой ветке?! флудить о географии рабочих мест в штатах и
прочих не относящихся к рынку киевской недвиги кейсах значит можно, а
обсуждать жизненно важные для этого рынка факторы вдруг &quot;не на этой
ветке&quot;? тут значит мы играем, а тут рыбу заворачиваем, икспёрд?)"

Ирина, может снизойдете до объяснений? на постоянный флуд вы не реагируете, а как только речь начинает возвращаться к теме топика начинается террор, причем всегда лично от вас
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 18:51

kingkongovets

можешь там писать

Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
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