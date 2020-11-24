Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:продаж нема, ринок стоїть, от і чешуть язиками
Пусть тогда подумают за досуге - Блумберг пишет, что более 60% рабочих мест в США географически нейтральные, т.е. не предполагают уменьшения зарплаты при смене локации на более дешевую
Ну и кто будет сидеть в дорогой, особенно, с учетом того, что в нагрузку к большим расходам идут еще и плохая экология, шумовое загрязнение и пробки?
У нас с автоматизацией рабочих мест похуже, конечно, но даже если у нас географически нейтральных рабочих мест не 60%, а 30%, это все равно очень существенно. Тот, у кого нет зависимости от высокоспециализированных мест получения ургентной медицинской помощи, предпочтет мегаполисам города среднего размера...
Долярчик написав:Аааааааааааааааааааааа!!! Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!! ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???
не смотрят. Они форум читают. Видят, что Долярчик с баблом собирается к ним идти, и сразу решили постричь его
Доллярчик сидит в гривнедепо и думает, что зарабатывает. Что заберет деньги из банка и купит больше метров. На самом деле, если Доллярчик ничего не делая, сделал за год +10%, почему застройщик не может захотеть сделать +20% на свою прелесть?
Долярчик написав:Аааааааааааааааааааааа!!! Я вже тут раніше писав, що у ЖК, де я розглядаю свою майбутню інвестицію, з 1го листопада підняли ціну за квартиру ~ на 10-12%, і - ще, навіть місяць не пройшов - вони знову підняли на ще ~ 10-12%!!!! ВОНИ ЩО - НОВИН НЕ ДИВЛЯТЬСЯ???
не смотрят. Они форум читают. Видят, что Долярчик с баблом собирается к ним идти, и сразу решили постричь его
Доллярчик сидит в гривнедепо и думает, что зарабатывает. Что заберет деньги из банка и купит больше метров. На самом деле, если Доллярчик ничего не делая, сделал за год +10%, почему застройщик не может захотеть сделать +20% на свою прелесть?
якби просто сидів, то півбіди, а повна біда, що він засірає різні теми
"1) это только в твоем примитивном мышлении зарабатывающие на недвиге люди только и делают шо молятся на дорожай) мне не надо постоянно мониторить форум, чтобы знать психологию своих коллег, смешной) хотя я его и почитываю периодически, но из-за постоянного флуда безработных системных аналитиков, фриков, маргиналов и ждунов-мечтателей реально полезной инфы здесь стало критически мало 2) а чойта не на этой ветке?! флудить о географии рабочих мест в штатах и прочих не относящихся к рынку киевской недвиги кейсах значит можно, а обсуждать жизненно важные для этого рынка факторы вдруг "не на этой ветке"? тут значит мы играем, а тут рыбу заворачиваем, икспёрд?)"
Ирина, может снизойдете до объяснений? на постоянный флуд вы не реагируете, а как только речь начинает возвращаться к теме топика начинается террор, причем всегда лично от вас
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.