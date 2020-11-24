Додано: Сер 25 лис, 2020 19:32

zРадио написав:

Пусть тогда подумают за досуге - Блумберг пишет, что более 60% рабочих мест в США географически нейтральные, т.е. не предполагают уменьшения зарплаты при смене локации на более дешевую



Ну и кто будет сидеть в дорогой, особенно, с учетом того, что в нагрузку к большим расходам идут еще и плохая экология, шумовое загрязнение и пробки?



Пусть тогда подумают за досуге - Блумберг пишет, что более 60% рабочих мест в США географически нейтральные, т.е. не предполагают уменьшения зарплаты при смене локации на более дешевуюНу и кто будет сидеть в дорогой, особенно, с учетом того, что в нагрузку к большим расходам идут еще и плохая экология, шумовое загрязнение и пробки?

Лукавит твой Блумберг, а по нашему писит.Если мы берем районы/города США с самыми высокими з/п, то обнаруживаем, что в этих районах/городах самые высокие цены на жилье. И как правило там и лучшие школы. Исключение Нью-Йорк, в городе плохие публичные школы, но есть масса очень хороших частных, но стоимость обучения ребенка там обойдется под $30 тыщ в год. Все эти обстоятельства учитываются работодателем в з/п.И ты не прав про недостатки поживания в дорогой недвижимости в крупных мегаполисах. Опять на примере NYC и Манхеттена - экология лучше, чем в Киеве, пробок в центре нет, а только на подъезде из дешевых пригородов - это экономы едут на работу и тратят в день на пробки по 4 часа. А что касается шума, то это такой драйв и ощущение большого города, из-за которого многие влюбляются по уши в этот город. Движуха, тусня, свет, развлечения, бухалово, танцы и любовь 24 часа в сутки. У нас тоже так будет. По крайней мере джентльмены из коттеджных поселков в пригороде не продают свои квартиры в центре Киева и периодически в них обитают.