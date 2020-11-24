В случае с Зелёным Островом - 7,45/м2. Остальные расходы меньше, чем в чешке.
Зеленый Остров не упоминать Аирмакса он бесит, говорит одоробло еще то.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 17:57
В случае с Зелёным Островом - 7,45/м2. Остальные расходы меньше, чем в чешке.
Зеленый Остров не упоминать Аирмакса он бесит, говорит одоробло еще то.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:03
Эта теория непопулярна у местных лендлордов.
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:04
Доллярчик сидит в гривнедепо и думает, что зарабатывает.
Что заберет деньги из банка и купит больше метров. На самом деле, если Доллярчик ничего не делая, сделал за год +10%, почему застройщик не может захотеть сделать +20% на свою прелесть?
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:25
якби просто сидів, то півбіди, а повна біда, що він засірає різні теми
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:34
Он меня бесит только если его начинают пытаться сравнивать с Квартетом. А так - жк как жк. Массовая застройка.
Додано: Сер 25 лис, 2020 18:42
"1) это только в твоем мышлении зарабатывающие на недвиге люди
только и делают шо молятся на дорожай) мне не надо постоянно мониторить
форум, чтобы знать психологию своих коллег, смешной) хотя я его и почитываю
периодически, но из-за постоянного флуда безработных системных аналитиков,
фриков, маргиналов и ждунов-мечтателей реально полезной инфы здесь стало
критически мало
2) а чойта не на этой ветке?! флудить о географии рабочих мест в штатах и
прочих не относящихся к рынку киевской недвиги кейсах значит можно, а
обсуждать жизненно важные для этого рынка факторы вдруг "не на этой
ветке"? тут значит мы играем, а тут рыбу заворачиваем, икспёрд?)"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:07
zРадио
ты бы вместо флуда и оффтопа на поставленные мною выше вопросы ответил
так что там с траншем и бюджетом?
или это в твоем понимании к теме ветки не относится?
а твоим оскорблениям и обвинениям пусть дают оценки модераторы и форумчане, имхо больше тебя тут не флудит и оффтопит никто
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:30
Я вже відповів на своїй гілці, ще тут повторю:
я то все чудово розумію!
Але щоб АЖ ТАК - за 1 місяць підняти на 20-24%!!! - до такого, навіть, я не був готовий!
І то повторю, що локація НИЖЧЕ СЕРЕДНЬОЇ(простіше кажучи #внапівдупісвіту) - а вони луплять цінник і не червоніють!
Ще є надія, що то так спеціально, щоб мати що спустити в Чорну п'ятницю і на підноворічні знижки!
Бо, якщо ні - то буде дуже лютий треш!!!
Тому, що виявиться, що ДАРЕМНО я тримав гривню на депо під 14% ЧИСТИХ, якщо тут ріст за 1 місяць на 20-24%!!!
Простішше тоді було, навіть, в гривні тупо тримати в трилітровій банці! - і поповнюючи той бутель періодично!
ДумайТЕ!
ДійТЕ! БагатійТЕ!
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:32
Лукавит твой Блумберг, а по нашему писит.
Если мы берем районы/города США с самыми высокими з/п, то обнаруживаем, что в этих районах/городах самые высокие цены на жилье. И как правило там и лучшие школы. Исключение Нью-Йорк, в городе плохие публичные школы, но есть масса очень хороших частных, но стоимость обучения ребенка там обойдется под $30 тыщ в год. Все эти обстоятельства учитываются работодателем в з/п.
И ты не прав про недостатки поживания в дорогой недвижимости в крупных мегаполисах. Опять на примере NYC и Манхеттена - экология лучше, чем в Киеве, пробок в центре нет, а только на подъезде из дешевых пригородов - это экономы едут на работу и тратят в день на пробки по 4 часа. А что касается шума, то это такой драйв и ощущение большого города, из-за которого многие влюбляются по уши в этот город. Движуха, тусня, свет, развлечения, бухалово, танцы и любовь 24 часа в сутки. У нас тоже так будет. По крайней мере джентльмены из коттеджных поселков в пригороде не продают свои квартиры в центре Киева и периодически в них обитают.
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