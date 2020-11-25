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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:34
kingkongovets написав:
так что там с траншем и бюджетом?
или это в твоем понимании к теме ветки не относится?
Ну если это не сочтут оффтопом, то ответ следующий:
- по доходам бюджета резкий и стабильный недобор, то его балансируют и будут балансировать дальше соответствующим сокращением бюджетных расходов;
- транша МВФ до конца года не будет. Прямого немедленного влияния на экономику нет - на внешних рынках Украина может разместиться без особых проблем под 7,5%. Тем не менее, могут быть политические последствия в виде увеличения оттока нерезидентов из ОВГЗ, что увеличит давление на курс и гривна ослабится до 30-31 за доллар
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:37
zРадио написав:
- по доходам бюджета резкий и стабильный недобор, то его балансируют и будут балансировать дальше соответствующим сокращением бюджетных расходов;
- транша МВФ до конца года не будет. Прямого немедленного влияния на экономику нет - на внешних рынках Украина может разместиться без особых проблем под 7,5%. Тем не менее, могут быть политические последствия в виде увеличения оттока нерезидентов из ОВГЗ, что увеличит давление на курс и гривна ослабится до 30-31 за доллар
Так а что конкретно с киевской недвижимостью?
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:47
Libo написав:
Лукавит твой Блумберг, а по нашему писит.
Если мы берем районы/города США с самыми высокими з/п, то обнаруживаем, что в этих районах/городах самые высокие цены на жилье. И как правило там и лучшие школы. Исключение Нью-Йорк, в городе плохие публичные школы, но есть масса очень хороших частных, но стоимость обучения ребенка там обойдется под $30 тыщ в год. Все эти обстоятельства учитываются работодателем в з/п.
И ты не прав про недостатки поживания в дорогой недвижимости в крупных мегаполисах. Опять на примере NYC и Манхеттена - экология лучше, чем в Киеве, пробок в центре нет, а только на подъезде из дешевых пригородов - это экономы едут на работу и тратят в день на пробки по 4 часа. А что касается шума, то это такой драйв и ощущение большого города, из-за которого многие влюбляются по уши в этот город. Движуха, тусня, свет, развлечения, бухалово, танцы и любовь 24 часа в сутки. У нас тоже так будет. По крайней мере джентльмены из коттеджных поселков в пригороде не продают свои квартиры в центре Киева и периодически в них обитают.
Ну я и не говорил, что на Манхеттене жить плохо )) А вот, например, в каких-нибудь киевских ПОХах - сильно хуже, чем в прикиевских Ипенях (хотя можно и намного более привлекательные локации в пределах Украины найти, это так, навскидку).
Но главный посыл опубликованного Блумбергом исследования даже не в этом, а в отвязке места проживания от места работы. Теперь у крупных городов не будет (уменьшится) преимущества перед другими локациями в географии, и конкуренция зацветет новыми красками
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:54
Faceless написав: zРадио написав:
- по доходам бюджета резкий и стабильный недобор, то его балансируют и будут балансировать дальше соответствующим сокращением бюджетных расходов;
- транша МВФ до конца года не будет. Прямого немедленного влияния на экономику нет - на внешних рынках Украина может разместиться без особых проблем под 7,5%. Тем не менее, могут быть политические последствия в виде увеличения оттока нерезидентов из ОВГЗ, что увеличит давление на курс и гривна ослабится до 30-31 за доллар
Так а что конкретно с киевской недвижимостью?
Каков вопрос ) Перечисленные факторы вряд ли окажут существенное влияние на КРЖН (если под фактором МВФ подразумевалась задержка транша, а не остановка сотрудничества, разумеется).
Спрос на бетон в ближайшие месяцы упадет вследствие снижения занятости и доходов населения - это будет стимулировать продавцов торговаться. А существенное снижение цен случится, когда американцы начнут пылесосить доллар с внешних рынков, он окажется в дефиците и пирамида наших государственных, муниципальных и корпоративных долгов завалится с известными уже по опыту 2008-го и 2014-го последствиями
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Додано: Сер 25 лис, 2020 20:00
zРадио написав: Faceless написав: zРадио написав:
- по доходам бюджета резкий и стабильный недобор, то его балансируют и будут балансировать дальше соответствующим сокращением бюджетных расходов;
- транша МВФ до конца года не будет. Прямого немедленного влияния на экономику нет - на внешних рынках Украина может разместиться без особых проблем под 7,5%. Тем не менее, могут быть политические последствия в виде увеличения оттока нерезидентов из ОВГЗ, что увеличит давление на курс и гривна ослабится до 30-31 за доллар
Так а что конкретно с киевской недвижимостью?
Каков вопрос ) Перечисленные факторы вряд ли окажут существенное влияние на КРЖН (если под фактором МВФ подразумевалась задержка транша, а не остановка сотрудничества, разумеется).
И после этого вы возмущаетесь, что ваши посты расценивают, как оффтоп
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Додано: Сер 25 лис, 2020 20:03
airmax78 написав: remark написав:
Зеленый Остров не упоминать Аирмакса он бесит, говорит одоробло еще то.
Он меня бесит только если его начинают пытаться сравнивать с Квартетом. А так - жк как жк. Массовая застройка.
Ошибаетесь,точечная, другого возле парка не построят. Квартет фу-фу, одоробло со скосом по крыше, район соответственно, привет зализнычникам из СССР.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Додано: Сер 25 лис, 2020 20:06
Faceless написав:
И после этого вы возмущаетесь, что ваши посты расценивают, как оффтоп
Сохраняй вы объективность, не пропустили бы маааленький такой нюансик - я поэтому и не хотел отвечать здесь на заданные собеседником вопросы. Согласился только после повторной просьбы, еще и оставил дисклеймер о том, что это оффтоп.
Так что не знаю, с кого вы посмеялись - может с себя, может с Конга, но в меня точно ничего не попало
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Додано: Сер 25 лис, 2020 20:15
zРадио написав: Faceless написав:
И после этого вы возмущаетесь, что ваши посты расценивают, как оффтоп
Сохраняй вы объективность, не пропустили бы маааленький такой нюансик - я поэтому и не хотел отвечать здесь на заданные собеседником вопросы. Согласился только после повторной просьбы, еще и оставил дисклеймер о том, что это оффтоп.
Так что не знаю, с кого вы посмеялись - может с себя, может с Конга, но в меня точно ничего не попало
хватит гадить на ветке
по теме сабжа реально есть чё сказать?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Додано: Сер 25 лис, 2020 20:51
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