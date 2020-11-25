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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:24
sequence написав: airmax78 написав:
.. Геос за биткоины с 2017 года недвигу свою продает. ..
Прям источник легализации криминальных доходов.
Продал наркоту - купил бетон у Геоса. Наркозастройщик
и локации подходящие
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