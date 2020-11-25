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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5691569256935694>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.2 5 213
зростуть більш як на 10%
5%
11
зростуть, але не більше 10%
4%
9
приблизно не зміняться
20%
43
знизяться в межах 10%
28%
59
знизяться на 10-25%
26%
56
знизяться на 25%-50%
11%
24
знизяться більше, ніж на 50%
5%
11
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:- по доходам бюджета резкий и стабильный недобор, то его балансируют и будут балансировать дальше соответствующим сокращением бюджетных расходов;
- транша МВФ до конца года не будет. Прямого немедленного влияния на экономику нет - на внешних рынках Украина может разместиться без особых проблем под 7,5%. Тем не менее, могут быть политические последствия в виде увеличения оттока нерезидентов из ОВГЗ, что увеличит давление на курс и гривна ослабится до 30-31 за доллар

Так а что конкретно с киевской недвижимостью?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:54

  Faceless написав:
  zРадио написав:- по доходам бюджета резкий и стабильный недобор, то его балансируют и будут балансировать дальше соответствующим сокращением бюджетных расходов;
- транша МВФ до конца года не будет. Прямого немедленного влияния на экономику нет - на внешних рынках Украина может разместиться без особых проблем под 7,5%. Тем не менее, могут быть политические последствия в виде увеличения оттока нерезидентов из ОВГЗ, что увеличит давление на курс и гривна ослабится до 30-31 за доллар

Так а что конкретно с киевской недвижимостью?


Каков вопрос ) Перечисленные факторы вряд ли окажут существенное влияние на КРЖН (если под фактором МВФ подразумевалась задержка транша, а не остановка сотрудничества, разумеется).

Спрос на бетон в ближайшие месяцы упадет вследствие снижения занятости и доходов населения - это будет стимулировать продавцов торговаться. А существенное снижение цен случится, когда американцы начнут пылесосить доллар с внешних рынков, он окажется в дефиците и пирамида наших государственных, муниципальных и корпоративных долгов завалится с известными уже по опыту 2008-го и 2014-го последствиями
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:
  zРадио написав:- по доходам бюджета резкий и стабильный недобор, то его балансируют и будут балансировать дальше соответствующим сокращением бюджетных расходов;
- транша МВФ до конца года не будет. Прямого немедленного влияния на экономику нет - на внешних рынках Украина может разместиться без особых проблем под 7,5%. Тем не менее, могут быть политические последствия в виде увеличения оттока нерезидентов из ОВГЗ, что увеличит давление на курс и гривна ослабится до 30-31 за доллар

Так а что конкретно с киевской недвижимостью?


Каков вопрос ) Перечисленные факторы вряд ли окажут существенное влияние на КРЖН (если под фактором МВФ подразумевалась задержка транша, а не остановка сотрудничества, разумеется).



И после этого вы возмущаетесь, что ваши посты расценивают, как оффтоп :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:03

  airmax78 написав:
  remark написав:
Зеленый Остров не упоминать Аирмакса он бесит, говорит одоробло еще то.

Он меня бесит только если его начинают пытаться сравнивать с Квартетом. А так - жк как жк. Массовая застройка.


Ошибаетесь,точечная, другого возле парка не построят. Квартет фу-фу, одоробло со скосом по крыше, район соответственно, привет зализнычникам из СССР.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:06

  Faceless написав:И после этого вы возмущаетесь, что ваши посты расценивают, как оффтоп :mrgreen:


Сохраняй вы объективность, не пропустили бы маааленький такой нюансик - я поэтому и не хотел отвечать здесь на заданные собеседником вопросы. Согласился только после повторной просьбы, еще и оставил дисклеймер о том, что это оффтоп.

Так что не знаю, с кого вы посмеялись - может с себя, может с Конга, но в меня точно ничего не попало :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 20:15

  zРадио написав:
  Faceless написав:И после этого вы возмущаетесь, что ваши посты расценивают, как оффтоп :mrgreen:


Сохраняй вы объективность, не пропустили бы маааленький такой нюансик - я поэтому и не хотел отвечать здесь на заданные собеседником вопросы. Согласился только после повторной просьбы, еще и оставил дисклеймер о том, что это оффтоп.

Так что не знаю, с кого вы посмеялись - может с себя, может с Конга, но в меня точно ничего не попало :D

хватит гадить на ветке
по теме сабжа реально есть чё сказать?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:24

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Геос за биткоины с 2017 года недвигу свою продает. ..

Прям источник легализации криминальных доходов.
Продал наркоту - купил бетон у Геоса. Наркозастройщик


и локации подходящие :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:12

  Libo написав:
  zРадио написав:
Пусть тогда подумают за досуге - Блумберг пишет, что более 60% рабочих мест в США географически нейтральные, т.е. не предполагают уменьшения зарплаты при смене локации на более дешевую

Ну и кто будет сидеть в дорогой, особенно, с учетом того, что в нагрузку к большим расходам идут еще и плохая экология, шумовое загрязнение и пробки?



Лукавит твой Блумберг, а по нашему писит.
Если мы берем районы/города США с самыми высокими з/п, то обнаруживаем, что в этих районах/городах самые высокие цены на жилье. И как правило там и лучшие школы. Исключение Нью-Йорк, в городе плохие публичные школы, но есть масса очень хороших частных, но стоимость обучения ребенка там обойдется под $30 тыщ в год. Все эти обстоятельства учитываются работодателем в з/п.
И ты не прав про недостатки поживания в дорогой недвижимости в крупных мегаполисах. Опять на примере NYC и Манхеттена - экология лучше, чем в Киеве, пробок в центре нет, а только на подъезде из дешевых пригородов - это экономы едут на работу и тратят в день на пробки по 4 часа. А что касается шума, то это такой драйв и ощущение большого города, из-за которого многие влюбляются по уши в этот город. Движуха, тусня, свет, развлечения, бухалово, танцы и любовь 24 часа в сутки. У нас тоже так будет. По крайней мере джентльмены из коттеджных поселков в пригороде не продают свои квартиры в центре Киева и периодически в них обитают. 8)



В НЙ много отличных элементари скул, в Манхеттене много хороших милд скул, во всем НЙ мало хороших хай скул. Масса отличных частных школ, от 1,5 куе в месяц. Но туда еще попади. Зато сразу за Гудзоном начинается Нью-Джерси с самыми лучшими школами в стране, отличной экологией, недешевой недвигой и самым высоким праперти такс в стране. И отнюдь не нищеброды, если только толы в день 16 баксов платят, чтобы добраться на работу. Даже на 25-30 баксов в час это не очень имеет смысл, а с 40-50, то есть, начиная с 80-100 тысяч в год на одного работающего.
В НЙ был-бы грязный воздух, если-б не постоянный ветер с океана, который все выдувает. А вот чистые пляжи и чистый океан в таком огромном городе - удивляет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:01

  rjkz написав: В НЙ много отличных элементари скул, в Манхеттене много хороших милд скул, во всем НЙ мало хороших хай скул. Масса отличных частных школ, от 1,5 куе в месяц. Но туда еще попади. Зато сразу за Гудзоном начинается Нью-Джерси с самыми лучшими школами в стране, отличной экологией, недешевой недвигой и самым высоким праперти такс в стране.


UNIS. Манхеттен. Хорошая частная школа. Хорошо её знаю. Жил в соседних домах и там учились дети моих друзей. После этой школы высокие шансы поступить в университет.
Плата за 2020-2021 учебный год.
Регистрация только для подачи документов - $5 тыщ
Плата за ребенка в начальной школе (0-4 класс) - $39,546
В средней школе (5-8 класс) - $41,574
В старшей школе (9-12 класс) - $44,028
Уточняю, это плата за обучение одного ученика в течение одного учебного года.
https://www.unis.org/admissions/tuition-fees
В киевских международных школах стоимость на пару тыщ меньше.
Чтоб выучить чадо только в школе, за 13 лет учебы надо в него инвестнуть поллимона. С учетом этого обстоятельства его папа будет просить у работодателя соответствующую з/п.
Далеко не всем доступно. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 23:13

  remark написав:
  airmax78 написав:
  remark написав:
Зеленый Остров не упоминать Аирмакса он бесит, говорит одоробло еще то.

Он меня бесит только если его начинают пытаться сравнивать с Квартетом. А так - жк как жк. Массовая застройка.


Ошибаетесь,точечная, другого возле парка не построят. Квартет фу-фу, одоробло со скосом по крыше, район соответственно, привет зализнычникам из СССР.

Ага, точечная. А-ля Патриотика. Там у каждого дома даже имя собственное. Квартет - это жк из другого мира по сравнению с ЗО. На две головы выше во всем, включая локейшен.
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