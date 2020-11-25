Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:- по доходам бюджета резкий и стабильный недобор, то его балансируют и будут балансировать дальше соответствующим сокращением бюджетных расходов; - транша МВФ до конца года не будет. Прямого немедленного влияния на экономику нет - на внешних рынках Украина может разместиться без особых проблем под 7,5%. Тем не менее, могут быть политические последствия в виде увеличения оттока нерезидентов из ОВГЗ, что увеличит давление на курс и гривна ослабится до 30-31 за доллар
zРадио написав:- по доходам бюджета резкий и стабильный недобор, то его балансируют и будут балансировать дальше соответствующим сокращением бюджетных расходов; - транша МВФ до конца года не будет. Прямого немедленного влияния на экономику нет - на внешних рынках Украина может разместиться без особых проблем под 7,5%. Тем не менее, могут быть политические последствия в виде увеличения оттока нерезидентов из ОВГЗ, что увеличит давление на курс и гривна ослабится до 30-31 за доллар
Так а что конкретно с киевской недвижимостью?
Каков вопрос ) Перечисленные факторы вряд ли окажут существенное влияние на КРЖН (если под фактором МВФ подразумевалась задержка транша, а не остановка сотрудничества, разумеется).
Спрос на бетон в ближайшие месяцы упадет вследствие снижения занятости и доходов населения - это будет стимулировать продавцов торговаться. А существенное снижение цен случится, когда американцы начнут пылесосить доллар с внешних рынков, он окажется в дефиците и пирамида наших государственных, муниципальных и корпоративных долгов завалится с известными уже по опыту 2008-го и 2014-го последствиями
zРадио написав:- по доходам бюджета резкий и стабильный недобор, то его балансируют и будут балансировать дальше соответствующим сокращением бюджетных расходов; - транша МВФ до конца года не будет. Прямого немедленного влияния на экономику нет - на внешних рынках Украина может разместиться без особых проблем под 7,5%. Тем не менее, могут быть политические последствия в виде увеличения оттока нерезидентов из ОВГЗ, что увеличит давление на курс и гривна ослабится до 30-31 за доллар
Так а что конкретно с киевской недвижимостью?
Каков вопрос ) Перечисленные факторы вряд ли окажут существенное влияние на КРЖН (если под фактором МВФ подразумевалась задержка транша, а не остановка сотрудничества, разумеется).
И после этого вы возмущаетесь, что ваши посты расценивают, как оффтоп
Faceless написав:И после этого вы возмущаетесь, что ваши посты расценивают, как оффтоп
Сохраняй вы объективность, не пропустили бы маааленький такой нюансик - я поэтому и не хотел отвечать здесь на заданные собеседником вопросы. Согласился только после повторной просьбы, еще и оставил дисклеймер о том, что это оффтоп.
Так что не знаю, с кого вы посмеялись - может с себя, может с Конга, но в меня точно ничего не попало
Faceless написав:И после этого вы возмущаетесь, что ваши посты расценивают, как оффтоп
Сохраняй вы объективность, не пропустили бы маааленький такой нюансик - я поэтому и не хотел отвечать здесь на заданные собеседником вопросы. Согласился только после повторной просьбы, еще и оставил дисклеймер о том, что это оффтоп.
Так что не знаю, с кого вы посмеялись - может с себя, может с Конга, но в меня точно ничего не попало
хватит гадить на ветке по теме сабжа реально есть чё сказать?
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zРадио написав: Пусть тогда подумают за досуге - Блумберг пишет, что более 60% рабочих мест в США географически нейтральные, т.е. не предполагают уменьшения зарплаты при смене локации на более дешевую
Ну и кто будет сидеть в дорогой, особенно, с учетом того, что в нагрузку к большим расходам идут еще и плохая экология, шумовое загрязнение и пробки?
Лукавит твой Блумберг, а по нашему писит. Если мы берем районы/города США с самыми высокими з/п, то обнаруживаем, что в этих районах/городах самые высокие цены на жилье. И как правило там и лучшие школы. Исключение Нью-Йорк, в городе плохие публичные школы, но есть масса очень хороших частных, но стоимость обучения ребенка там обойдется под $30 тыщ в год. Все эти обстоятельства учитываются работодателем в з/п. И ты не прав про недостатки поживания в дорогой недвижимости в крупных мегаполисах. Опять на примере NYC и Манхеттена - экология лучше, чем в Киеве, пробок в центре нет, а только на подъезде из дешевых пригородов - это экономы едут на работу и тратят в день на пробки по 4 часа. А что касается шума, то это такой драйв и ощущение большого города, из-за которого многие влюбляются по уши в этот город. Движуха, тусня, свет, развлечения, бухалово, танцы и любовь 24 часа в сутки. У нас тоже так будет. По крайней мере джентльмены из коттеджных поселков в пригороде не продают свои квартиры в центре Киева и периодически в них обитают.
В НЙ много отличных элементари скул, в Манхеттене много хороших милд скул, во всем НЙ мало хороших хай скул. Масса отличных частных школ, от 1,5 куе в месяц. Но туда еще попади. Зато сразу за Гудзоном начинается Нью-Джерси с самыми лучшими школами в стране, отличной экологией, недешевой недвигой и самым высоким праперти такс в стране. И отнюдь не нищеброды, если только толы в день 16 баксов платят, чтобы добраться на работу. Даже на 25-30 баксов в час это не очень имеет смысл, а с 40-50, то есть, начиная с 80-100 тысяч в год на одного работающего. В НЙ был-бы грязный воздух, если-б не постоянный ветер с океана, который все выдувает. А вот чистые пляжи и чистый океан в таком огромном городе - удивляет.
rjkz написав: В НЙ много отличных элементари скул, в Манхеттене много хороших милд скул, во всем НЙ мало хороших хай скул. Масса отличных частных школ, от 1,5 куе в месяц. Но туда еще попади. Зато сразу за Гудзоном начинается Нью-Джерси с самыми лучшими школами в стране, отличной экологией, недешевой недвигой и самым высоким праперти такс в стране.
UNIS. Манхеттен. Хорошая частная школа. Хорошо её знаю. Жил в соседних домах и там учились дети моих друзей. После этой школы высокие шансы поступить в университет. Плата за 2020-2021 учебный год. Регистрация только для подачи документов - $5 тыщ Плата за ребенка в начальной школе (0-4 класс) - $39,546 В средней школе (5-8 класс) - $41,574 В старшей школе (9-12 класс) - $44,028 Уточняю, это плата за обучение одного ученика в течение одного учебного года. https://www.unis.org/admissions/tuition-fees В киевских международных школах стоимость на пару тыщ меньше. Чтоб выучить чадо только в школе, за 13 лет учебы надо в него инвестнуть поллимона. С учетом этого обстоятельства его папа будет просить у работодателя соответствующую з/п. Далеко не всем доступно.