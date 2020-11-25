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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:15
всё?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:17
Что-то давно нет новостей модного ремонта с километрами всего втридорого, что прелесть уже на продаже?
Всё как всегда? Обратно в аренду, даже мыслями не пожив в очередной "последней покупке для себя за невменяемые деньги?")))
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:22
Ни слова про ремонт на этой ветке. Тут кто-то глазит капитально. Паркетчиков выгнать пришлось. Месяц с ними потерял. Сцко "лучшие в Киеве".
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:25
airmax78
есть знакомый ремонтик , совок ЛУ 2к готов на 200к грн отремонтировать без расходных материалов.
Работал в Испании черно-рабом, получал 3.5к евро в месяц по курсу евро 1.24 ( 3.5*1.24= 4.27k$)
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:27
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:28
Уже 300 засосала прелесть или в пути?
Может пора на ОЛХ,пока экономика окончательно не рухнула?(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:30
Ну какие 300? У меня там ничего особенного кроме плинтусов скрытого монтажа. 80% даже не поймут что МОП закончился и квартира началась.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 25 лис, 2020 23:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 лис, 2020 23:30
я тебе написал ранее, что ремонт делать смысла нету.
Ты эксперта не слушаешь. Не молишься ему.
Если хочешь хату позже продать, то акой смысл там делать дешевый ремонт? ты смеешься?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
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